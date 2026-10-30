Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany

Aaron Danks sera davantage sous les projecteurs du côté du Bayern Munich ces prochaines semaines. L'assistant de Vincent Kompany va temporairement assumer plus de responsabilités, l'entraîneur belge étant absent durant trois semaines pour des raisons de santé.

Cela intervient directement lors d'une période importante. Le Bayern affrontera le Borussia Dortmund samedi dans un duel au sommet de Bundesliga. Aaron Danks sera fidèle à la philosophie de Vincent Kompany mais apportera également sa patte.

“Vincent a toujours dit qu'il ne voulait pas que nous devenions tous de petites versions de lui”, explique Danks lors de son point presse. “Nous sommes tous différents et nous avons des qualités différentes. C'est précisément pour cela que nous nous complétons bien.”

L'adjoint de Vince the Prince le confirme, le staff technique partage bien la même vision du football. La manière de la mettre en œuvre peut néanmoins varier d'un entraîneur à l'autre. “Nous avons parfois des regards différents sur certaines choses, mais cela nous rend justement plus forts.”

Le fonctionnement à l'entraînement reste en grande partie identique

Danks souligne que l'absence de Kompany n'a pas soudainement entraîné une approche totalement différente à l'entraînement. “Peu de choses ont changé dans notre manière de nous entraîner et nous prenons toujours du plaisir sur le terrain”.

Ce qui frappe surtout, c'est la rigueur avec laquelle le Bayern gère le rétablissement de Kompany. Le staff a reçu des consignes claires : ne pas le solliciter pour le football pour le moment. “Nous ne parlons pas de football avec lui”, indique Danks. “Nous avons reçu des directives très claires à ce sujet. Il doit récupérer et passer du temps avec sa famille".



Lire aussi… Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany›

Le Bayern veut respecter la convalescence de Kompany

Le directeur sportif Max Eberl confirme : "Bien sûr, après le match contre Magdeburg, il a dit : "Hé, c'était super hier." Ou après le match contre Freiburg : "Ça faisait du bien de gagner". Mais nos conversations portent vraiment plus sur la vie, ce qui s'est passé et comment nous gérons les choses ensemble".

Le club lui laissera donc le temps qu'il faut pour revenir. "Avec cette maladie, je pense qu’il est difficile de dire si cela prendra X jours ou X semaines. Sa récupération progresse, et il va mieux chaque jour, ce qui est la chose la plus importante pour le moment. Et si les examens médicaux continuent d’apporter des résultats positifs, j’ai la quasi-certitude qu’il demandera au médecin avec insistance quand le moment pourrait arriver pour son retour. Nous essaierons simplement de le résoudre ensemble, sans mettre de pression temporelle sur les choses".