Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Message bien passé : la consigne très claire de la direction du Bayern au staff en l'absence de Kompany
Photo: © Photonews

Aaron Danks sera davantage sous les projecteurs du côté du Bayern Munich ces prochaines semaines. L'assistant de Vincent Kompany va temporairement assumer plus de responsabilités, l'entraîneur belge étant absent durant trois semaines pour des raisons de santé.

Cela intervient directement lors d'une période importante. Le Bayern affrontera le Borussia Dortmund samedi dans un duel au sommet de Bundesliga. Aaron Danks sera fidèle à la philosophie de Vincent Kompany mais apportera également sa patte.

“Vincent a toujours dit qu'il ne voulait pas que nous devenions tous de petites versions de lui”, explique Danks lors de son point presse. “Nous sommes tous différents et nous avons des qualités différentes. C'est précisément pour cela que nous nous complétons bien.”

L'adjoint de Vince the Prince le confirme, le staff technique partage bien la même vision du football. La manière de la mettre en œuvre peut néanmoins varier d'un entraîneur à l'autre. “Nous avons parfois des regards différents sur certaines choses, mais cela nous rend justement plus forts.”

Le fonctionnement à l'entraînement reste en grande partie identique

Danks souligne que l'absence de Kompany n'a pas soudainement entraîné une approche totalement différente à l'entraînement. “Peu de choses ont changé dans notre manière de nous entraîner et nous prenons toujours du plaisir sur le terrain”.

Ce qui frappe surtout, c'est la rigueur avec laquelle le Bayern gère le rétablissement de Kompany. Le staff a reçu des consignes claires : ne pas le solliciter pour le football pour le moment. “Nous ne parlons pas de football avec lui”, indique Danks. “Nous avons reçu des directives très claires à ce sujet. Il doit récupérer et passer du temps avec sa famille".

Lire aussi… Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Le Bayern veut respecter la convalescence de Kompany

Le directeur sportif Max Eberl confirme : "Bien sûr, après le match contre Magdeburg, il a dit : "Hé, c'était super hier." Ou après le match contre Freiburg : "Ça faisait du bien de gagner". Mais nos conversations portent vraiment plus sur la vie, ce qui s'est passé et comment nous gérons les choses ensemble".

Le club lui laissera donc le temps qu'il faut pour revenir. "Avec cette maladie, je pense qu’il est difficile de dire si cela prendra X jours ou X semaines. Sa récupération progresse, et il va mieux chaque jour, ce qui est la chose la plus importante pour le moment. Et si les examens médicaux continuent d’apporter des résultats positifs, j’ai la quasi-certitude qu’il demandera au médecin avec insistance quand le moment pourrait arriver pour son retour. Nous essaierons simplement de le résoudre ensemble, sans mettre de pression temporelle sur les choses".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - Borussia Dortmund en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (31/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Vincent Kompany

Plus de news

Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

14:20
📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane

15:40
Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

19:40
Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

Le Club de Bruges est-il passé à côté d'un talent ? Un autre club de Pro League a sauté sur l'occasion

19:20
"Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain" Interview

"Crise", un mot trop fort pour le Standard ? "Douter, c'est humain"

18:40
Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

Le meilleur attaquant belge du moment ? "S'il jouait à Bruges ou à Anderlecht, il serait déjà Diable Rouge"

19:00
Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

18:00
Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

Même à Anderlecht, il n'avait pas connu ça : l'action folle des supporters devant la maison de Jesper Fredberg

17:40
"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

"J'ai déjà discuté deux fois avec eux" : Ruud Vormer vers un grand retour au Club de Bruges ?

17:20
Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

Le bourreau du Standard pour l'un des coups tactiques du week-end ? "Ça devient rare dans le foot moderne"

17:00
Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

Le cas Kompany interpelle en Pro League : "Si je devais choisir un métier, je ne serais pas entraineur"

10:20
Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

16:45
"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

"Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

16:30
Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

16:00
L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

L'un d'eux a même fini à l'hôpital : quatre absents pour Charleroi contre la RAAL

15:20
Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard Interview

Comment Dimitri Lavalée doit apporter le détail qui peut tout changer pour le Standard

14:40
Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

Il n'y a pas que les Boukamir : deux frères opposés pour la première fois dans le derby liégeois

15:00
"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

"Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

14:00
1
Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

13:30
"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

13:10
Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

13:00
Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

12:40
L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

L'ancien meilleur joueur de Challenger Pro League s'éclate en Angleterre

12:20
L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

L’UEFA prépare un vaste plan pour faire tomber Gianni Infantino

12:00
Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

11:20
Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

Courtrai confiant au Standard ? "J'ai trouvé des failles pour leur faire mal"

11:40
"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

21:00
Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

11:00
La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

La défaite qui a transformé Harry Kane : Vincent Kompany à l'origine du déclic de son attaquant

06:40
Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

Naples en remet une couche sur Romelu Lukaku : "On a eu de la chance de lui trouver un club"

10:40
"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

"J'ai terriblement peur" : l'épouse de Thibaut Courtois très inquiète pour la sécurité de ses enfants

10:00
Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

Le Club de Bruges, Saint-Trond et l'Antwerp au programme : un entraîneur de Pro League menacé ?

09:40
Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !"

09:00
1
De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

De retour, Orel Mangala sauve son équipe d'une humiliation historique

09:20
"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

"J'avais dit qu'il devait répondre sur le terrain" : sa saison est lancée, mais les sentiments restent mitigés

08:40
Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 8
Elversberg Elversberg 20:30 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Schalke 04 Schalke 04 31/10 RB Leipzig RB Leipzig
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 31/10 Paderborn 07 Paderborn 07
Werder Brême Werder Brême 31/10 Hoffenheim Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 31/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FC Augsburg FC Augsburg 31/10 Freiburg Freiburg
Bayern Munich Bayern Munich 31/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 01/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 01/11 Hambourg Hambourg

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved