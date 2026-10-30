Norman Bassette prévient Anderlecht : "Les gens diront encore que je suis fou, mais..."

Demain, Anderlecht retrouve enfin son Lotto Park. Après cinq matchs de rang à l'extérieur, les Mauves reçoivent Westerlo. Cela risque de ne pas être une partie de plaisir face à l'une des équipes en forme de la compétition.

La saison dernière, le Sporting avait déjà lourdement chuté face à Westerlo : un 4-0 bien tassé du côté du Kuipje. Pour ces retrouvailles, les Campinois sont à nouveau en confiance : ils ont la deuxième meilleure attaque du championnat et restaient - avant ce 4-4 assez fou contre Beveren - sur cinq victoires de rang.

Norman Bassette sera à surveiller comme le lait sur le feu. Le Diablotin est tout simplement le meilleur buteur du championnat, à égalité avec Nicolo Tresoldi (sept réalisations chacun).

L'appétit vient en mangeant

Le natif de Tintigny arrivera très affûté au Lotto Park. "J’ai un côté sauvage qui vient de ce que j’ai vécu et qui fait la personne que je suis aujourd’hui : sur le terrain, l’attaquant en profite aussi. Je ne lâche rien et je resterai ainsi toute ma vie. Aujourd'hui, je suis à 7 buts, mais j'en veux toujours plus. La surface est ma maison", sourit-il, interrogé par la RTBF.

Il reste tout de même prudent : "Malgré les critiques, le Sporting reste un grand club et il est devant nous au classement, donc il sera favori du match. Mais on va bien se préparer et on va se donner à fond pour faire la meilleure performance possible.

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Comment réagirait-il en cas de but au Lotto Park ? "Je ferai peut-être ma petite célébration au point de corner, un salut militaire. Ou alors je ferai autre chose… et les gens diront encore que je suis fou. Mais c'est parce que j’ai un grand cœur. Quand je marque un but, je suis heureux. Je respecte la vie, ce que la vie me donne : je sais que je suis une personne chanceuse", conclut-il, bien loin de son transfert avorté au Standard cet été.