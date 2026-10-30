Nouveau coup d'arrêt pour Mile Svilar

Victime d'une fracture du doigt, Mile Svilar n'est pas encore en mesure de retrouver sa place dans les buts de l'AS Roma. L'Anversois, formé au Sporting d'Anderlecht, espère être rétabli à temps pour le déplacement à Manchester United, prévu la semaine prochaine en Ligue des Champions.

Parti en 2017, alors qu'il venait tout juste de passer professionnel, Mile Svilar n'a disputé que 23 matchs officiels en cinq saisons avec l'équipe première de Benfica.

Plus souvent aligné avec les Espoirs, le natif d'Anvers avait quitté le Portugal à l'expiration de son contrat, en 2022, pour rejoindre l'AS Rome. Il y avait d'abord hérité d'un rôle de remplaçant.

À l'époque, difficile d'imaginer que trois ans plus tard, Mile Svilar serait titulaire dans une équipe de la Louve qui terminerait à la troisième place de la Serie A. Plus surprenant encore, cette performance a été rendue possible en grande partie grâce à ses prestations.

Pas encore de retour aux affaires pour Mile Svilar

Devenu entre-temps international serbe, le gardien de 27 ans avait entamé la saison 2026-2027 sur les mêmes bases, avant de se fracturer le doigt le mois dernier. Une blessure qui, sans être trop grave, a donné à son remplaçant, Pierluigi Gollini, l'occasion de faire ses preuves.

L'Italien de 31 ans a convaincu, mais ne représente pas pour autant une solution d'avenir pour la Roma. Le club ne souhaite toutefois pas précipiter le retour de Mile Svilar, qui a encore besoin d'un peu de temps avant de pouvoir retrouver sa place dans les buts, a expliqué l'entraîneur Gian Piero Gasperini en conférence de presse.





Le portier belge devrait donc également manquer le déplacement à l'Udinese ce week-end. Il tentera d'être rétabli à temps pour fouler la pelouse d'Old Trafford la semaine prochaine, en Ligue des Champions.