Parti d'Anderlecht cet été, Keisuke Goto brille et détonne : "Ils me trouvent un peu étrange"

Keisuke Goto impressionne de plus en plus sous le maillot du SC Fribourg. L'ancien attaquant d'Anderlecht et de Saint-Trond a été le grand artisan de la victoire en Coupe d'Allemagne face à Wolfsburg, mercredi soir. Auteur d'un doublé, il a permis à son équipe de s'imposer au terme d'une rencontre spectaculaire (3-2) et de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Le Japonais est monté au jeu à la 68e minute, alors que son équipe était menée 1-2. Sept minutes plus tard, il a égalisé de la tête avant d'offrir la victoire à son équipe dans le temps additionnel grâce à un joli lob. En Allemagne, l'attaquant de 21 ans ne cesse depuis de recevoir des éloges.

Les médias allemands découvrent une facette surprenante de Goto

Goto sait aussi attirer l'attention en dehors des terrains. Dans une interview accordée à l'agence de presse allemande dpa, il est revenu sur sa surprenante couleur de cheveux rouge. "Ils me trouvent peut-être un peu étrange", a-t-il reconnu en riant à propos de ses coéquipiers. "Mais tant que je joue bien, cela me convient."

Cette couleur de cheveux n'a rien d'un hasard : Goto choisit délibérément une teinte en lien avec les couleurs de son club. À Saint-Trond, il avait ainsi opté pour le jaune, tandis qu'il a choisi le rouge depuis son arrivée à Fribourg. Selon le Japonais, ce choix symbolise le feu qui brûle en lui.

Anderlecht voit Goto briller

À Anderlecht, ses performances sont sans aucun doute suivies avec intérêt. Les Mauves ont vendu Goto à Fribourg l'été dernier pour un montant estimé à dix millions d'euros, après que l'attaquant impressionne déjà lors de son prêt à Saint-Trond. En Allemagne, il compte désormais cinq buts en onze rencontres officielles.



Ses coéquipiers ne tarissent pas non plus d'éloges à son égard. Après le match de Coupe, le capitaine Christian Günter a notamment salué ses déplacements et son sang-froid devant le but. De son côté, Goto rêve de devenir un jour un attaquant aussi complet que Harry Kane. À Fribourg, il semble déjà sur la bonne voie.