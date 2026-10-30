Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

Arnaud Bodart dispute son premier match avec Le Havre ce vendredi face au PSG. Le gardien belge retrouve son compatriote Mika Godts, titulaire côté parisien.

Ce vendredi soir en Ligue 1, Arnaud Bodart dispute ses premières minutes sous le maillot du Havre face au Paris Saint-Germain. Le gardien belge est titularisé pour la première fois depuis son arrivée au club cet été.

Un flop à Lille

Une entrée en matière difficile pour l'ancien portier du Standard de Liège, qui découvre son nouveau club face aux champions de France en titre. Arrivé en Normandie cet été, le Liégeois attendait cette occasion depuis plusieurs semaines. Son passage à Lille ne lui avait pas permis d'accumuler beaucoup de minutes de jeu.

Pour cette première, Bodart n'a pas droit à un adversaire facile. Le PSG se présente avec ses ambitions habituelles et une attaque capable de faire des différences à tout moment. Le Belge pourrait rapidement être sollicité dans cette rencontre.

Mika Godts titulaire aussi

De l'autre côté, un Diable Rouge attire l'attention. Mika Godts est aussi présent dans le onze de départ parisien. L'ailier avait fait forte impression face à Lyon, avec un but et une passe décisive après son entrée en jeu. Godts semble avoir gagné du crédit auprès de son entraîneur.



Ce vendredi, les deux Belges se retrouvent face à face. Bodart espère réussir ses débuts avec Le Havre. Godts veut confirmer sa belle forme du moment.