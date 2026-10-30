Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG
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Arnaud Bodart a encaissé cinq buts face au PSG pour sa première titularisation avec Le Havre. Difficile de fêter sa première titularisation dans ces conditions.

Cinq buts encaissés et une grosse défaite 1-5 face au PSG. Pour sa première titularisation avec Le Havre, Arnaud Bodart a passé une mauvaise soirée. L'ancien gardien du Standard de Liège n'a pas réussi à contenir les attaques parisiennes.

Les Havrais avaient bien commencé la rencontre. À la 18e minute, Josh Maja a surpris les Parisiens en marquant. Mais cet avantage n'a pas tenu face à la réaction des Parisiens.

Huit minutes plus tard, Mika Godts a remis les deux équipes à égalité. Le Diable Rouge a inscrit son deuxième but sous les couleurs parisiennes depuis son transfert de l'Ajax cet été. Une nouvelle réalisation pour le jeune ailier gauche.

Un triplé d'Achraf Hakimo contre Bodart

La suite a été beaucoup plus difficile pour Bodart. Achraf Hakimi a inscrit trois buts. Senny Mayulu a aussi marqué à la 61e minute. Le gardien belge n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Havre dernier du classement

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Après avoir très peu joué à Lille la saison passée, Bodart a raté sa première titularisation avec Le Havre. Son équipe est dernière de Ligue 1 avec deux points en neuf rencontres...

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