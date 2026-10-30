Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Quatre points perdus dans le temps additionnel : les fins de match coûtent cher à cette équipe de Pro League
Photo: © Photonews

OH Louvain a perdu quatre points cette saison à cause de buts encaissés dans le temps additionnel. Un problème qui inquiète Timmy Simons et son équipe.

OH Louvain se rapproche dangereusement du bas du classement, notamment à cause des buts encaissés en fin de match. Ce week-end, les hommes de Timmy Simons ont craqué dans le temps additionnel. Un problème qui se répète cette saison et qui coûte de précieux points aux Louvanistes. Certains analystes commencent à présenter Simons comme "l'anti-Mazzu".

Sur les seize buts encaissés cette saison, OHL en a concédé trois dans le temps additionnel, plus que n'importe quelle autre équipe. Ces buts tardifs lui coûtent cher. Face à Lommel, les Louvanistes ont laissé passer deux points après l'égalisation de Jason Van Duiven.

OH Louvain a perdu quatre points dans le temps additionnel

Face au Cercle de Bruges, OHL avait perdu deux points en encaissant un penalty de Krys Kouassi en fin de match (1-1). Sans ces deux buts tardifs, les Louvanistes compteraient quatre points supplémentaires et seraient bien mieux placés au classement.


Le Standard, La Louvière, Courtrai et le Cercle de Bruges ont chacun encaissé deux buts après la 90e minute. Sept autres équipes en ont concédé un seul. Ces buts encaissés en fin de match coûtent souvent des points, surtout aux clubs qui luttent dans le bas du classement.

Dans l'autre sens, Westerlo a marqué à trois reprises dans le temps additionnel, suivi par Beveren, le Cercle de Bruges, Zulte Waregem, La Gantoise et Anderlecht avec deux buts.

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