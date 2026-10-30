Révélation à Seraing, ce trinational va découvrir la sélection et attise déjà les convoitises

Révélation du début de saison au Pairay, le jeune Reda Aamer effectuera ses débuts internationaux lors de la prochaine trêve. Le médian de 18 ans jouit aussi déjà de l'intérêt d'autres clubs, mais le RFC Seraing devrait se montrer dur en affaires pour ne pas le laisser partir trop facilement.

Né à Vicenza, en Italie, Reda Aamer est un jeune milieu de terrain de 18 ans qui, après avoir effectué le début de sa formation à Bertrix, a rejoint le RFC Seraing en 2023.

En équipes de jeunes, d'abord, avant de rejoindre le noyau A cette saison. Après avoir disputé une petite dizaine de rencontres avec les U21 la saison dernière, Reda Aamer totalise deux titularisations et quatre montées au jeu en Challenger Pro League depuis la fin de l'été, ainsi que deux courtes apparitions en Croky Cup.

Véritable révélation du début de saison chez les Métallos, le médian dispose d'une triple nationalité : égyptienne (via son père), marocaine (via sa mère) et belge. Et il effectuera ses débuts internationaux lors de la prochaine trêve.

Des débuts internationaux et déjà des clubs à l'affût

Non pas avec la Belgique, mais bien avec l'Égypte, qui l'a convaincu d'intégrer son équipe U20 lors de la trêve internationale de novembre. Un noyau qu'il rejoindra après le derby liégeois face au RFC Liège de ce vendredi soir et le déplacement aux Francs Borains du week-end prochain.



Auteur d'un bon début de saison, Reda Aamer jouirait également, selon nos informations, de l'intérêt d'autres clubs. Évidemment lié au RFC Seraing, le FC Metz aurait déjà souligné le nom du joueur en vue du mois de janvier. Ce serait également le cas du Club de Bruges, qui le surveille en vue de son équipe U23 en Challenger Pro League. Mais Seraing ne voudra pas lâcher facilement son joueur sous contrat jusqu'en 2028.