Révélation contre Charleroi...et de la saison ? "Un peu comme Balotelli, c'est un sacré personnage"

La filière équatorienne de l'Antwerp continue à tourner à plein régime. Cet été, le Great Old a été dénicher Snayder Porozo à Aucas. L'attaquant de 19 ans a déjà inscrit son troisième but de la saison contre Charleroi.

Après avoir importé en droite ligne d'Équateur des joueurs comme Willian Pacho et Anthony Valencia (entre autres), l'Antwerp a présenté à ses supporters Snayder Porozo. Se présenter, le nouveau venu s'en est en fait chargé lui-même, avec trois buts lors de ses six derniers matchs de championnat.

Une fraîcheur bienvenue pour l'attaque anversoise

Titularisé au détriment de Michael Frey contre Charleroi, il a montré de quel bois il se chauffait en se chargeant lui-même de transformer un penalty. Pas anodin à 19 ans, au bout de quelques semaines seulement en Europe.

Porozo n'est pas le plus rapide sur les premiers mètres, mais est difficilement rattrapable lorsqu'il est lancé. Le noyau anversois l'a d'ailleurs déjà comparé à Mario Balotelli, ce qui lui a fait plaisir, étant un grand fan du joueur italien.

Porozo doit encore gagner en maturité

"C'est un sacré personnage, un peu à la Balotelli", rigole Rein van Helden dans la Gazet van Antwerpen. "Il est un peu fou, mais dans le bon sens du terme".



L'entraîneur Marvin Compper que son attaquant n'est toutefois pas encore capable de disputer un match complet à ce niveau et doit apprendre à mieux maîtriser ses émotions afin d'éviter des cartons jaunes inutiles.