Sélectionné sur un autre continent, il ouvre la porte à la Belgique

Sélectionné pour la première fois avec le Honduras lors de la dernière trêve internationale, Victor Vandenbroucke n'avait pas joué et peut donc encore changer d'avis. Le jeune joueur de La Gantoise se dit désormais ouvert à une sélection avec la Belgique, à deux semaines de la trêve internationale de novembre.

Né à Los Angeles d'un père belgo-américain et d'une mère hondurienne, Victor Vandenbroucke a vécu les dix premières années de sa vie à Los Angeles avant de s'installer à Gaurain-Ramecroix, dans la commune de Tournai.

Repéré par La Gantoise, où il a séjourné en internat, Vandenbroucke a effectué le restant de sa formation chez les Buffalos, jusqu'à intégrer le noyau U23 en Challenger Pro League en début de saison.

Apparu à cinq reprises et auteur de sa première passe décisive chez les professionnels, le défenseur de 18 ans avait été sélectionné pour la première fois par l'équipe nationale seniors du Honduras lors de la dernière trêve internationale, mais il n'avait pas joué la moindre minute.

Victor Vandenbroucke ne ferme pas la porte à la Belgique

Et l'aventure n'a pas dû se dérouler comme il l'aurait souhaité, en témoignent ses dires dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad avant de défier le Lierse avec le Jong Gent.



"Je suis ouvert à une sélection avec la Belgique", a-t-il déclaré. Le choix de Victor Vandenbroucke ne semble donc pas encore entériné, et le duo Simon Mignolet - Vincent Mannaert pourrait encore le convaincre de changer d'avis.