Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine
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Seraing a remporté le derby liégeois face au RFC Liège 1-0 à domicile ce vendredi soir. Une victoire importante qui permet aux Métallos de sortir de la zone rouge.

Le derby liégeois a tourné à l'avantage de Seraing ce vendredi soir. Les Métallos se sont imposés 1-0 face au RFC Liège lors de la 9e journée de Challenger Pro League. Un succès précieux pour les Sérésiens, qui prennent trois points importants dans la lutte pour le maintien.

Le seul but du derby

Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir la rencontre basculer. À la 44e minute, Moustapha Diop a ouvert le score sur corner. Un gros coup de casque que le gardin n'a pas pu arrêter.

Cette victoire fait beaucoup de bien aux Métallos. C'est leur deuxième succès de la saison et leur permet de grimper à la 13e place avec huit points. Seraing se retrouve juste au-dessus de la zone de relégation et peut souffler un peu.

Une série qui ne s'arrête pas

Du côté du RFC Liège, la soirée est plus difficile à digérer. Les Sang et Marine sont bloqués à cinq points et occupent la 14e place du classement. Avec une seule victoire depuis le début du championnat, les résultats sont loin des attentes.


Plus inquiétant encore, les Liégeois viennent d'enchaîner une quatrième défaite consécutive en championnat. La mauvaise série se poursuit pour le RFC Liège, qui voit son voisin prendre trois longueurs d'avance.

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