"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno

Scott Crabbé, journaliste football
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"Sommes-nous mentalement assez forts ?" : la direction d'Anderlecht à coeur ouvert sur Vitor Bruno
Photo: © Photonews
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Anderlecht est face à un tournant de sa saison contre Westerlo. Vitor Bruno sent la pression monter. Le CEO Kenneth Bornauw a d'ailleurs choisi de convoquer la presse pour commenter la situation.

Il n'est pas anodin de voir le CEO anderlechtois prendre la parole aujourd'hui. Le Sporting s'apprête à retrouver le Lotto Park après cinq matchs à l'extérieur et Vitor Bruno en ressort sous pression. Le 4-0 encaissé à La Gantoise et les nombreux changements réalisés le mettent sous pression vis-à-vis des supporters mauves. Kenneth Bornauw a donc décidé de faire le point.

Si le dirigeant bruxellois écarte le terme de crise, il concède cependant que certaines choses ne tournent pas rond. "Je me demande si nous sommes mentalement assez forts. Et si nous n'avons pas fait preuve de trop de naïveté dans certains choix de composition", s'interroge-t-il, cité par Het Nieuwsblad.

Des choix remarqués

La gestion du staff pose parfois question : "Face à l'Union, on sait à quoi s'attendre en termes d'intensité physique pendant les 30 premières minutes. Devrions-nous alors titulariser des jeunes joueurs ? La même chose s'est produite à Gand, avec une nouvelle défaite à la clé. Pour moi, c'est un point essentiel de mon analyse".

Au-delà de pointer le manque d'efficacité, Bornauw aborde un troisième point entrant en compte dans son analyse de la situation : la stabilité. "Elle a longtemps été un atout, mais depuis la trêve internationale, j'ai constaté une convergence des courbes d'occasions créées et concédées".

"Autrement dit, ce qui fonctionnait bien auparavant ne fonctionne plus. Est-ce dû à l'absence de certains joueurs lors des séances tactiques en raison de leurs engagements internationaux ? Ou à l'intégration de nouveaux joueurs ?", s'interroge une nouvelle fois Bornauw.

Lire aussi… "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno

Vitor Bruno questionné mais soutenu

Des interrogations qui font parler dans les hautes sphères du club : "Il est de notre rôle, à Antoine Sibierski et à moi-même, de donner notre avis et de poser des questions. Cela implique de mettre de côté nos faux-semblants. Ces dernières semaines, nous avons suivi le parcours de plus près et intensifié les échanges. Le fait que nous soutenions l'entraîneur ne signifie pas que nous approuvons automatiquement, ni que nous sommes tenus d'approuver, toutes les décisions prises".

Malgré les interrogations émises, Vitor Bruno continue donc de recevoir le soutien de sa direction. Il faut aussi savoir intervenir quand c’est nécessaire. Je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. Mais je le répète : ce n’est pas notre position. J’espère que les supporters partagent ce point de vue. Qu’ils soutiennent l’équipe et l’entraîneur samedi contre Westerlo, mais aussi lors des matchs suivants", conclut Bornauw.

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