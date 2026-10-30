Tout se jouera cet automne : de la prison ferme requise contre Radja Nainggolan !

Radja Nainggolan doit répondre devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d'un vaste dossier de trafic international de cocaïne. L'ancien Diable Rouge n'est pas lui-même soupçonné de trafic de drogue, mais le parquet estime qu'il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent.

Le ministère public requiert une peine de prison de deux ans et une amende de 105.000 euros à l'encontre de l'actuel joueur de Patro Eisden. Ses avocats contestent les accusations et ont annoncé qu'ils demanderont son acquittement.

Selon la VRT, Nainggolan a attiré l'attention des enquêteurs après avoir reçu plus de 100.000 euros en liquide de Nasr-Eddine Sekkaki, le frère cadet d'Ashraf Sekkaki, en l'espace de quelques mois. L'argent a ensuite été remboursé en plusieurs versements sur le compte de la mère des frères Sekkaki.

Nainggolan a expliqué pourquoi il avait besoin de liquide

La justice bruxelloise a ouvert en mars 2023 une enquête sur une bande qui aurait importé à grande échelle de la cocaïne depuis l'Amérique du Sud via le port d'Anvers. En janvier 2025, après plusieurs mois d'enquête, une vaste opération de police a mené à l'arrestation de plusieurs suspects.

Nainggolan a lui aussi été arrêté à ce moment-là et a passé une nuit en cellule. Lors de son interrogatoire, il a expliqué que ses comptes italiens étaient bloqués en raison de son divorce et qu'il avait donc besoin d'argent liquide pour continuer à financer son train de vie.

Nainggolan a affirmé avoir emprunté l'argent à Sekkaki. Il a également déclaré ne pas avoir eu connaissance de sa réputation ou de son passé, et ne l'avoir appris par les médias qu'après son arrestation.





Le parquet voit des indices de blanchiment

Le parquet ne l'entend pas de cette oreille. Selon le ministère public, Nainggolan a reçu 105.000 euros de Sekkaki, alors que ce dernier vivait officiellement du revenu d'intégration et disposait, selon l'enquête, d'importantes sommes d'argent liquide d'origine inconnue.

Lors des remboursements, Nainggolan aurait en outre indiqué de faux travaux de construction en communication. « Les données de son téléphone montrent qu'il savait très bien ce qu'il faisait », a déclaré le procureur selon la VRT. Le parquet estime qu'il a ainsi rendu un service à Sekkaki.

Il est important de préciser que Nainggolan n'est pas poursuivi comme membre de la présumée organisation criminelle et qu'il n'est pas non plus accusé d'implication dans les transports de drogue eux-mêmes. Pour d'autres suspects, des peines de prison allant jusqu'à quatorze ans et des amendes pouvant atteindre 800.000 euros sont requises.

La défense prendra la parole en novembre

L'affaire n'est pas encore tranchée. La défense de Nainggolan plaidera le 13 novembre et demandera son acquittement au tribunal.

Les deux ans de prison et l'amende de 105.000 euros requis ne constituent donc, pour l'instant, que les réquisitions du parquet. Il reviendra finalement au tribunal de déterminer si Nainggolan s'est effectivement rendu coupable de blanchiment d'argent.