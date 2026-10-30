Toute l'Allemagne a été touchée : le témoignage bouleversant d'Angela Merkel sur le malaise de Vincent Kompany

Le monde du football a appris avec un soulagement certain que Vincent Kompany avait été autorisé à quitter l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à la maison. Son histoire dépasse même de loin le mircrocosme du ballon rond. L'ancienne chancelière Angela Merkel y a même été d'un témoignage assez fort pour exprimer sa solidarité.

Du haut de ses 72 ans, Angela Merkel n'est peut-être pas une Ultra du Bayern Munich prête à se ramasser une douche de bière à chaque but. Mais lorsque Vincent Kompany a été victime de ce malaise vendredi dernier, c'est beaucoup plus que l'entraîneur qui a touché l'Allemagne.

Si Merkel a pris la parole concernant Vince the Prince au micro de Magenta TV, c'est pour parler de toute l'admiration qu'elle a pour l'homme et les valeurs qu'il véhicule. Au point de se reconnaître dans son entêtement pour le travail.

Un malaise qui a touché tout le pays

"D'abord, j'ai été incroyablement désolée d'apprendre la nouvelle. Je lui souhaite un rétablissement rapide, mais aussi un environnement dans lequel il peut véritablement prendre tout le temps dont il a besoin. Je sais un peu de quoi il retourne en matière de besoin de temps, moi-même", commence-t-elle, en repensant à toutes ces années remplies de responsabilité à la tête de l'Allemagne.

Ses mots sont forts. "J'ai un immense respect pour le travail de Vincent Kompany, ainsi que pour sa position claire sur la discrimination et de nombreux autres sujets. Je peux imaginer que si j'étais footballeuse, homme ou femme, il serait exactement le genre d'entraîneur avec qui je voudrais travailler".

"Laissez-moi le dire ainsi : Vincent Kompany n'a certainement pas choisi de rester chez lui de son plein gré. Il a fallu un incident pour que son corps dise enfin : « Stop ! » – C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi", poursuit-elle.





Merkel n'oublie pas

Angela Merkel a elle aussi été rattrapée par les signaux envoyés par son corps : "Quand j'ai commencé à trembler lors des honneurs militaires en 2019, c'était une libération de tension, probablement déclenchée par la mort de ma mère ou peut-être aussi par le fait que je savais que j'allais quitter mes fonctions. C'est à ce moment-là que le corps commence simplement à envoyer des signaux, et d'un point de vue humain, c'est en réalité une chose très, très positive".

Même dans ce moment dur, Vincent Kompany aura réussi quelque chose : permettre de continuer à libérer la parole de personnes que l'on croyait insubmersibles sur les situations de faiblesse par lesquelles il est bien normal de passer un jour.