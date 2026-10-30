Un changement majeur se profile pour Zeno Debast

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un changement majeur se profile pour Zeno Debast
Photo: © photonews
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Au Sporting CP, la fin de l'ère Rui Borges semble se préciser. Selon A Bola, le grand club portugais recherche déjà un nouvel entraîneur en coulisses. Une situation surprenante, alors que Borges avait encore mené le Sporting au doublé en 2025 et qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Le Diable Rouge Zeno Debast pourrait donc bientôt devoir s'adapter à un nouveau coach.

Rui Borges est sous pression au Sporting CP depuis plusieurs semaines. Le grand club portugais traverse un début de saison particulièrement compliqué et a encore essuyé une défaite douloureuse dimanche dernier. Académico de Viseu s'est imposé 1-2 à Lisbonne, provoquant la colère des supporters. Le succès 2-1 décroché ensuite face à Marítimo en Coupe de la Ligue n'a pas suffi à ramener la sérénité.

Le Sporting cherche déjà un nouvel entraîneur

Selon le quotidien sportif portugais A Bola, la direction du club s'active désormais pour trouver un successeur à Borges. Le président Frederico Varandas a longtemps soutenu son entraîneur, mais il aurait désormais compris qu'un changement à la tête de l'équipe est difficilement évitable. Un licenciement immédiat n'est toutefois pas encore à l'ordre du jour.

Plusieurs noms prestigieux circulent déjà. Abel Ferreira et Leonardo Jardim jouiraient d'une grande estime au Sporting, selon A Bola, mais ils sont actuellement sous contrat avec Palmeiras et Flamengo, respectivement. Paulo Fonseca, César Peixoto et Vítor Matos figureraient également parmi les alternatives envisagées.

Zeno Debast attend lui aussi une période mouvementée

Vendredi soir, le Sporting affrontera Casa Pia. Une victoire pourrait permettre à Borges de conserver son poste au moins jusqu'au match de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, prévu mardi prochain. En cas de nouvelle défaite, son départ pourrait en revanche se précipiter. Selon les médias portugais, la question serait désormais davantage de savoir quand le changement d'entraîneur interviendra que s'il aura lieu.


Pour Zeno Debast aussi, la période s'annonce incertaine. Blessé depuis plusieurs semaines, l'ancien défenseur d'Anderlecht travaille à son retour. Alors que le Diable Rouge espère retrouver sa place dans l'équipe, de profonds changements pourraient également intervenir sur le banc. Les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair.

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