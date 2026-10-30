Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

Le Ballon d'Or 2026 s'est joué à très peu de chose. Kylian Mbappé a failli être sacré, mais Harry Kane a remporté son premier trophée.

Kylian Mbappé est passé tout près de remporter son premier Ballon d'Or. Le Français a cru pouvoir décrocher la récompense, mais Harry Kane a eu le dernier mot. Le détail des votes, publié par L'Équipe, montre à quel point la bataille entre les deux attaquants a été serrée.

Kylian Mbappé n'était vraiment pas loin

Le capitaine de l'équipe de France avait pris les devants lors du dépouillement. Mais au fil des bulletins, son avance a fondu. L'Anglais a fini par le dépasser et s'est imposé avec 1 055 points, contre 1 027 pour le joueur du Real Madrid. 28 points les séparent, un écart parmi les plus faibles de l'histoire du trophée.

Le reste des points

Lamine Yamal complète le podium avec 881 points. Le jeune Barcelonais devance Rodri, quatrième avec 726 points. Plus surprenant, Lionel Messi occupe la cinquième place avec 612 points, devant Khvicha Kvaratskhelia, qui en compte 541. Ousmane Dembélé, vainqueur de l'édition précédente, doit cette fois se contenter du septième rang.

Erling Haaland prend la huitième place avec 378 points, devant Michael Olise et ses 296 unités. Fabian Ruiz dixième avec 201 points.

Lire aussi… 📷 Mais que faisait-il là ? L'hommage inattendu d'un club belge de D2 Amateurs à Harry Kane
Plus loin, Jude Bellingham termine onzième, devant Pau Cubarsi et Achraf Hakimi. Plusieurs joueurs du PSG figurent dans le classement.

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