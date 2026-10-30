Un fidèle parmi les fidèles... et un cap énorme à franchir dans le derby liégeois

S'il est titulaire ou s'il monte au jeu sur la pelouse de Seraing ce vendredi soir, Damien Mouchamps disputera son 200e match sous les couleurs du RFC Liège. Un cap symbolique pour un joueur qui incarne la remontée du club Sang & Marine dans le monde professionnel.

C'est une affiche très attendue en Challenger Pro League : le derby liégeois entre le RFC Seraing et le RFC Liège se déroulera ce vendredi soir.

On le sait, il s'agira d'une rencontre capitale pour les deux équipes, qui occupent les trois dernières places de la D1B après huit journées disputées.

L'affiche sera donc aussi importante dans les têtes que sur le plan comptable, tandis qu'un joueur Sang & Marine pourrait franchir un cap historique dans sa carrière.

Clap 200 pour Damien Mouchamps au RFC Liège

S'il est titulaire ou s'il monte au jeu, Damien Mouchamps disputera en effet son 200e match sous les couleurs du RFC Liège. Il était arrivé en 2018 en provenance de l'AS Eupen et se rapproche grandement du Top 20 des joueurs les plus utilisés par le club dans son histoire, la première place étant toujours détenue par l'iconique Bernard Wégria (530 matchs).

Titularisé lors de quatre rencontres de championnat depuis le début de saison, l'arrière latéral de 30 ans était sorti du banc pour la première fois lors de la réception du Patro Eisden le week-end dernier.



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Il est donc fort probable qu'il franchisse ce cap ce vendredi soir, avec l'envie probablement encore plus grande de ponctuer cette soirée par une victoire. Qui plus est dans un derby aussi important au classement.