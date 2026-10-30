Un nouvel entraîneur pour Maarten Vandevoordt ? Le RB Leipzig pourrait prendre une grosse décision

Le RB Leipzig de Maarten Vandevoordt pourrait changer d'entraîneur. Martin Demichelis ne fait plus l'unanimité après les dernières défaites.

Martin Demichelis pourrait perdre son poste au RB Leipzig. Selon le média allemand Bild, la direction du club allemand commence à s'interroger sur l'avenir de son entraîneur. Les dernières défaites contre le Werder Brême et Côme ont fait beaucoup de dégâts et les supporters réclament des changements.

Deux matchs pour inverser la tendance

L'Argentin doit rapidement obtenir des résultats. Leipzig affrontera le HSV ce dimanche, avant un déplacement à Leverkusen. Deux rencontres qui pourraient décider de son avenir. En cas de nouvelle défaite, les dirigeants pourraient choisir de changer d'entraîneur avant la trêve internationale.

Vandevoordt titulaire cette saison

Leipzig a beaucoup changé son effectif cet été, avec le départ de Yan Diomande au Real Madrid. Plusieurs joueurs importants sont blessés, dont Baumgartner et Reitz. Le seul point positif, c'est que Marteen Vandevoordt joue plus régulièrement.

Bild évoque des difficultés dans les échanges entre l'entraîneur et son groupe. Demichelis s'exprime en allemand, mais ne maîtrise pas parfaitement la langue. Il parle très peu anglais, ce qui pourrait compliquer ses discussions avec certains joueurs.



Jürgen Klopp avait soutenu sa nomination après le départ d'Ole Werner, malgré sa relégation avec Majorque. Aujourd'hui, les mauvais résultats donnent plus de poids aux critiques.