Un phénomène inquiétant dans le football belge : "Ils ne peuvent plus s'en passer"

L’utilisation de sachets de nicotine, également connues sous le nom de "snus", reste un problème tenace dans le football professionnel belge. C’est ce qui ressort d’une nouvelle enquête de Sporza, trois ans après une précédente étude. Si le nombre d’utilisateurs semble avoir diminué dans plusieurs clubs, certains vestiaires connaissent toujours une consommation particulièrement répandue.

Selon plusieurs témoignages anonymes, certains joueurs seraient même devenus totalement dépendants des sachets de snus. "Un certain coéquipier m’a dit : “J’en ai vraiment besoin et je ne peux plus m’en passer”, alors même que ses gencives commencent à pourrir", raconte un joueur à Sporza. Dans son club, de grandes quantités de sachets de nicotine sont même commandées en ligne et livrées à l’adresse du club.

Le tabou a totalement disparu

Ce qui frappe, c’est que cette pratique semble devenir de plus en plus normale. Les joueurs cachent à peine les sachets et les échangent même lors des réunions d’équipe. "Le tabou a disparu", affirme l’un des footballeurs interrogés.

L’ancien gardien d’Anderlecht Frank Boeckx a également témoigné de son expérience dans l’émission Pano de la VRT. Il a commencé sur les conseils d’un coéquipier avant de voir son utilisation personnelle augmenter rapidement. Selon Boeckx, environ un footballeur sur trois consomme du snus et dans certains clubs, ils seraient même plus de la moitié.

La Pro League n’a pas encore de politique

Malgré les risques pour la santé, la plupart des clubs belges ne disposent pas de règles claires concernant les sachets de nicotine, pourtant clairement illégaux en Belgique. La Pro League n’a pas non plus encore adopté de mesures globales. À OHL, un travail de sensibilisation a toutefois été mis en place, ce qui a permis de réduire la consommation selon le médecin du club, Pieter-Jan Loos.



Stijn Vandenbroucke, responsable médical et de la performance à Feyenoord, met surtout en garde contre le risque d’addiction. Les joueurs qui tentent d’arrêter risquent de voir temporairement leurs performances diminuer en raison des symptômes de sevrage. Au sein de l’European Football Clubs (EFC), une politique commune est donc en cours d’élaboration, avec la prévention et la sensibilisation comme priorités.