Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu
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Neuf points de retard, des supporters à bout et un entraîneur critiqué. Marc Coucke garde son calme et refuse de paniquer.

La pression monte à Anderlecht après plusieurs résultats décevants. Entre l'élimination en Coupe face au Beerschot, le bilan de 3 points sur 9 en Europa League et la grosse défaite à La Gantoise 4-0, les Mauves traversent une période compliquée. Après neuf journées de championnat, ils accusent neuf points de retard sur le leader.

Pourtant, Marc Coucke refuse de parler de crise. Invité de l'émission "Happy Hour" sur VTM, le propriétaire du Sporting a tenu à rassurer. "Une crise ? Pas du tout. Évidemment, nous sommes mécontents des résultats. Mais nous avons enfin une très bonne structure."

Il a cité le président Michael Verschueren, le CEO Kenneth Bornauw, le responsable de la formation des jeunes Jean Kindermans et le directeur sportif Antoine Sibierski. Ce dernier a été félicité pour son travail sur le mercato. Selon Coucke, Sibierski a réalisé un bon mercato, tant au niveau des arrivées que des départs.

Concernant Vítor Bruno, Coucke s'est montré plus réservé. Le propriétaire d'Anderlecht reconnaît les qualités de l'entraîneur portugais, mais estime qu'il doit gagner en expérience.

"Je pense que c'est un entraîneur très talentueux, mais qui manque d'expérience", a-t-il affirmé. Selon Coucke, Bruno réfléchit parfois trop aux solutions possibles. "Il est trop intelligent. Nous avons un effectif très large. Il se demande sans cesse : Et si je mettais ce joueur là et que je faisais ceci ? La moitié de l'équipe joue à un poste différent de celui auquel elle est habituée".

Lire aussi… "Dans ce cas, je proposerais ma démission" : Vitor Bruno répond aux critiques (de sa direction)

Les supporters attendent une réaction

Coucke revient sur un point qui fait débat à Anderlecht. Bornauw avait lui aussi regretté les trop nombreuses expérimentations de Bruno. Vendredi, le Portugais a répondu aux critiques en expliquant qu'il se mettait suffisamment de pression. Les Mauves devront réagir sur le terrain face à Westerlo,

Coucke comprend la colère des supporters, de moins en moins patients face aux mauvais résultats. Après la défaite à Gand, certains avaient scandé "Shame on you". "Leur patience est à bout, et c'est justifié", a reconnu le propriétaire d'Anderlecht. Il a rappelé que les banderoles de protestation avaient visé plusieurs personnalités du club au fil des années, de Vincent Kompany à Brian Riemer, en passant par lui-même, Michael Verschueren et Wouter Vandenhaute.

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