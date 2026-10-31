🎥 Deux assists et un coup-franc splendide : Diego Moreira est en feu face à l'Inter Milan !

L'AC Milan affronte l'Inter ce samedi et mène 3 buts à 1 à la pause : une avance qui doit beaucoup à Diego Moreira. Le Diable Rouge est en effet l'auteur de deux passes décisives et d'un superbe coup-franc direct.

Quand il est arrivé à l'AC Milan contre 50 millions d'euros en fin de mercato, les sourcils se haussaient : Diego Moreira allait-il assumer ce montant de transfert très élevé et passer un cap en Lombardie ? Plus personne ne se pose la question désormais.

Déjà auteur de trois buts cette saison, Moreira faisait son retour dans le onze de Milan ce samedi pour le derby della madonnina, contre l'Inter Milan. Le Diable Rouge avait manqué deux rencontres pour cause de fatigue musculaire, et s'est visiblement bien reposé.

En une mi-temps seulement, Diego Moreira a en effet délivré deux passes décisives et inscrit un splendide coup-franc pour permettre aux Rossoneri de mener 3-1 à la pause face à leur rival éternel.

Un coup-franc magique de Diego Moreira

Son premier assist, le Belge le délivre depuis la droite après une accélération et un centre parfaitement donné sur la tête de Christian Pulisic, après 4 minutes de jeu seulement. Six minutes plus tard, c'est sur corner que Moreira va trouver Adrien Rabiot pour le but du 2-0.

🎯 | Diego Moreira s'offre un doublé d'assists dans le derby de Milan ! 🇧🇪👀 #MilanInter https://t.co/jFeH58fDs0



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 31, 2026

Enfin, en fin de mi-temps, Diego Moreira fera la différence tout seul : un coup-franc magistral pour redonner deux buts d'avance à l'AC Milan juste avant la pause (43e, 3-1). Son match référence jusqu'ici ?