🎥 "L'un des arrêts de la saison" : Mike Penders sort le grand jeu avec Chelsea

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 "L'un des arrêts de la saison" : Mike Penders sort le grand jeu avec Chelsea
Photo: © Photonews

Mike Penders a enchaîné un deuxième match de rang dans les buts de Chelsea. Face à Manchester United, il a signé sa première clean sheet en tant que titulaire. Et pour cela, il a dû s'employer.

Depuis le gros choc dont a été victime, Emiliano Martinez, Mike Penders a l'occasion de se montrer dans les buts de Chelsea. Titulaire dans les buts des Blues contre Tottenham, il n'avait pas pu empêcher la défaite 0-2.

Cette après-midi, face à Manchester United il était à nouveau présent entre les perches pour ce duel de gardiens belges contre Senne Lammens. Si ce dernier a effectué plus d'arrêts (7 contre 3), c'est bien Penders qui a préservé ses filets.

Mike Penders marque les esprits

Parmi ses parades, on note cet arrêt spectaculaire dans le temps additionnel. Le ballon surpuissant de Bryan Mbeumo semble parti pour se loger sous la barre, mais Penders l'en a délogé en l'effleurant.

Le cuir s'est ainsi écrasé sur la latte et a rebondi sur la ligne de but mais n'est pas rentré. La différence entre un gardien qui a la baraka et un autre entraîné dans la spirale négative comme Senne Lammens.

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Mike Penders a parachevé son oeuvre pour frustrer Manchester United en écopant d'un carton jaune pour gain de temps en toute fin de match. En plus de la grosse prestation de Roméo Lavia, les Belges de Chelsea ont définitivement le sourire.

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