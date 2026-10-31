🎥 Retour gagnant : Roméo Lavia lance Chelsea avec un assist remarqué

Chelsea s'est imposé 2-0 contre Manchester United en début d'après-midi. De retour dans l'équipe, Roméo Lavia a signé son premier assist de la saison.

On se demandait où il restait : alors qu'il n'avait jamais semblé aussi en forme, Roméo Lavia n'avait disputé que 19 minutes sur les quatre derniers matchs de Premier League avec Chelsea.

Lors du dernier match, il n'était même pas sorti du banc face à Tottenham. Mais la défaite 0-2 face aux Spurs a incité Xabi Alonso à revoir ses plans. Cette après-midi, Lavia a ainsi fait son retour dans le onze des Blues contre Manchester United.

Un assist pour Lavia

Et cela a payé. Alors que la première mi-temps n'avait pas offert de but à Stamford Bridge, notre compatriote s'est montré décisif dès la reprise pour lancer son équipe vers la victoire.

Alors que Moises Caicedo n'était pas parvenu à se rendre maître du ballon face à Carlos Baleba, Lavia a jailli pour reprendre les choses en main et a cédé le cuir à Morgan Rogers.

Lancé, l'international anglais a ainsi fendu le bloc équipe visiteuse plein axe avec une chevauchée de 40 mètres, avant de conclure subtilement face à Senne Lammens. Chelsea s'est finalement imposé 2-0 pour provisoirement se hisser à la quatrième place.