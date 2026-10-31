🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United

Manchester United plonge un peu plus dans la crise avec cette défaite 2-0 à Chelsea. Comme l'on pouvait sans douter, ses Belges n'ont pas été à la fête.

La direction de Manchester United espérait avoir apporté un peu de sérénité en confirmant Michael Carrick dans ses fonctions. Mais les temps sont durs, les Red Devils n'ont gagné que deux matchs cette saison, à la maison contre Sabah et Ipswich.

La série de matchs sans connaître le succès est montée à neuf cette après-midi. Alors qu'il avait pourtant défendu son entraîneur, Youri Tielemans a débuté sur le banc et ne l'a d'ailleurs pas quitté pendant 90 minutes.

Senne Lammens ne parvient pas à empêcher l'inévitable

Il ne restait donc qu'un Belge pour répondre à la grande prestation de Roméo Lavia pour Chelsea, en la personne de Senne Lammens. Le Diable Rouge est à créditer d'un bon match, avec sept arrêts et 0,48 but évités selon les statistiques.

Mais il ressort malgré tout très frustré de la rencontre. En cause, ce deuxième but encaissé sur penalty, où il semble en mesure de détourner le ballon de Cole Palmer mais le laisse finalement entrer.

Gant pas assez ferme ? Toujours est-il que Manchester United est actuellement 17e de Premier League...à égalité de points avec Coventry et Crystal Palace, les deux premières équipes de la zone rouge.