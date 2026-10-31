🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United
Photo: © Photonews

Manchester United plonge un peu plus dans la crise avec cette défaite 2-0 à Chelsea. Comme l'on pouvait sans douter, ses Belges n'ont pas été à la fête.

La direction de Manchester United espérait avoir apporté un peu de sérénité en confirmant Michael Carrick dans ses fonctions. Mais les temps sont durs, les Red Devils n'ont gagné que deux matchs cette saison, à la maison contre Sabah et Ipswich.

La série de matchs sans connaître le succès est montée à neuf cette après-midi. Alors qu'il avait pourtant défendu son entraîneur, Youri Tielemans a débuté sur le banc et ne l'a d'ailleurs pas quitté pendant 90 minutes.

Senne Lammens ne parvient pas à empêcher l'inévitable

Il ne restait donc qu'un Belge pour répondre à la grande prestation de Roméo Lavia pour Chelsea, en la personne de Senne Lammens. Le Diable Rouge est à créditer d'un bon match, avec sept arrêts et 0,48 but évités selon les statistiques.

Mais il ressort malgré tout très frustré de la rencontre. En cause, ce deuxième but encaissé sur penalty, où il semble en mesure de détourner le ballon de Cole Palmer mais le laisse finalement entrer. 

Gant pas assez ferme ? Toujours est-il que Manchester United est actuellement 17e de Premier League...à égalité de points avec Coventry et Crystal Palace, les deux premières équipes de la zone rouge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Chelsea
Youri Tielemans

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 9
Chelsea Chelsea 2-0 Manchester United Manchester United
Manchester City Manchester City 0-1 Brighton Brighton
Hull City Hull City 2-2 Ipswich Town Ipswich Town
Bournemouth Bournemouth 2-0 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 3-1 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 18:30 Crystal Palace Crystal Palace
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 01/11 Arsenal Arsenal
Newcastle Utd Newcastle Utd 02/11 Everton Everton

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai El Malvario El Malvario a propos de Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved