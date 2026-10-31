Anderlecht fait craquer Westerlo en quelques minutes et se remet la tête à l'endroit

Anderlecht est parvenu à se remettre la tête à l'envers après l'humiliation à Gand, et a balayé le KVC Westerlo en quelques minutes enflammées en fin de première période. Organisés jusque là, les Campinois ont craqué.

Vitor Bruno peut souffler. Mais durant une quarantaine de minutes, il a certainement encore créé une certaine frustration chez ses supporters comme au sein de sa direction, car ses choix au moment d'affronter le KVC Westerlo n'ont pas paru évidents.

Lukas Ambros, cantonné au flanc droit, était en perdition ; Ilias Koutsoupias, aligné aux côtés d'un Mario Stroeykens omniprésent, ne semblait pas savoir ce qu'il devait faire, et même le très talentueux Thelo Aasgaard errait sans but. Seul le petit Onia Seke, enfin de retour côté gauche, mettait la défense campinoise à mal.

Pire : Westerlo, qu'on sait à l'aise avec le ballon, l'avait confisqué pendant l'entame de match. Sakamoto se heurtait à deux tacles désespérés de Léo Pétrot pour sauver le 0-1 (18e, 30e), tandis que la plus grosse occasion anderlechtoise était pour un Cvetkovic hors-jeu.

Westerlo craque, Anderlecht tueur

Mais les hommes d'Issame Charaï vont regretter leur manque de sang-froid : Isa Sakamoto avait parfaitement profité d'une approximation de Biancone pour filer au but, et aurait dû aller chercher un Norman Bassette furieux de ne pas avoir été servi (34e).

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Westerlo sera puni : sur un énième dribble réussi d'Onia Seke, Lukas Ambros jaillit pour remettre de la tête à Mihajlo Cvetkovic, qui n'a qu'à la déposer au fond (1-0, 40e). Le Serbe se mue ensuite en passeur décisif, du moins d'un point de vue purement statistique, en remettant un ballon à Mario Stroeykens qui envoie un obus pour faire 2-0 (43e).



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Enfin, Thelo Aasgaard ponctuera ce temps fort anderlechtois (et tuera le match) juste avant la pause en plaçant son coup-franc subtilement hors de portée de Jungdal pour faire 3-0 (45e+1). Westerlo est K.O debout.

Les Mauves préparent idéalement l'Europe et le topper

Et visiblement, le discours d'Issame Charaï à la pause n'aura réveillé personne : Cvetkovic et Maamar passent tout près du 4-0 dès le retour des vestiaires. Jayden Onia Seke est intenable, frappe juste à côté (53e). Les tirs viennent de partout : Jungdal relâche le ballon sur un envoi de Cvetkovic, et Lukas Ambros suit bien (60e, 4-0).

Il n'est déjà plus question que de sauver l'honneur, et Bassette passe près d'y parvenir, forçant Coosemans à une belle détente (67e). Sans surprise au vu du programme chargé, Anderlecht, qui a offert quelques très belles combinaisons dans cette seconde période, lève le pied et Vitor Bruno fait tourner.

Westerlo, sur un coup de chance (un tir dévié par Omobamidele) inscrira tout de même enfin son petit but (4-1, 81e), . C'est sans conséquences, mais visiblement pas sans importance pour Léo Pétrot, qui peste comme si c'était 1-1. Qu'à cela ne tienne : Anderlecht a parfaitement rebondi après son élimination en Coupe et son humiliation à La Gantoise.