Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku

Fenerbahçe semble perdre patience avec Romelu Lukaku. Le grand club turc souhaiterait déjà se séparer de l'attaquant belge lors du mercato hivernal, lui qui n'a pas réussi à convaincre malgré les grandes attentes. Selon les médias turcs, la décision aurait déjà été prise en coulisses.

Romelu Lukaku est arrivé de Naples au début de la saison, mais n'a jusqu'ici pas été à la hauteur de sa réputation. En treize rencontres avec Fenerbahçe, il n'a totalisé que 420 minutes de jeu. Ses statistiques sont particulièrement maigres : un but et une passe décisive. La déception serait grande tant chez les supporters qu'au sein du club.

Fenerbahçe cherche déjà un remplaçant

Selon Fotomaç, Fenerbahçe veut mettre un terme à sa collaboration avec l'attaquant de 33 ans en janvier. Le club a entre-temps déjà entamé sa recherche d'un nouvel avant-centre. Lukaku est encore sous contrat jusqu'à la mi-2027, mais cela ne semble pas freiner le club turc.

Un départ ne devrait d'ailleurs pas immédiatement poser problème. Il y aurait de l'intérêt en provenance des États-Unis, où le New York City FC et Atlanta United suivraient tous deux la situation du Diable Rouge. Les deux clubs souhaiteraient prendre contact avec Fenerbahçe en janvier.

Monaco garde également Lukaku à l'œil

L'AS Monaco suivrait également de près l'évolution de la situation autour de Lukaku. Le club français est cité comme un potentiel intéressé, ce qui pourrait ouvrir plusieurs pistes pour l'attaquant belge.



Un retour à Anderlecht semble pour l'instant moins probable. Les Bruxellois ont été associés ces dernières semaines à l'ancien ket de Neerpede, mais son salaire élevé posera toujours problème. Lukaku devra donc peut-être trouver une solution ailleurs.