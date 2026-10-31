Arthur Theate concède un penalty mais Bologne bat le Monza de Cyril Ngonge

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Arthur Theate concède un penalty mais Bologne bat le Monza de Cyril Ngonge
Photo: © Photonews
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Le FC Bologne recevait Monza ce samedi après-midi dans le cadre de la 8e journée de Serie A. Trois Belges étaient concernés, à savoir Arthur Theate et Samuel Mbangula côté Bologne, et Cyril Ngonge côté Monza.

Le seul des trois à être titulaire était cependant Arthur Theate, qui enchaîne les rencontres cette saison dans l'axe du FC Bologne. Malheureusement pour le Diable Rouge, il va rapidement partir à la faute et concéder un penalty, ce qui permettra à Gustavo Varela d'ouvrir le score à la 6e minute.

Bologne égalisera avant la pause via Tommaso Pobega (33e, 1-1), tandis que c'est ensuite Monza qui concèdera un penalty en seconde période ; Bernardeschi le transformera sans trembler (59e, 2-1).

Histoire de penaltys encore quand, finalement, Patrick Cutrone loupera son envoi devant Skorupski (81e), permettant à Bologne de prendre les trois points.

Mbangula et Ngonge montent au jeu 

Samuel Mbangula, malgré son triplé retentissant contre l'AC Milan, était sur le banc au coup d'envoi ; il est monté au jeu à la 64e minute. 


Du côté de Monza, Cyril Ngonge est monté au jeu à la 71e minute de jeu, là aussi sans parvenir à être décisif pour son équipe. 

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