Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

Le premier mercato estival d'Antoine Sibierski à la tête d'Anderlecht est déjà très commenté. Le CEO Kenneth Bornauw y est allé de son éclairage et de son appréciation sur cette dernière fenêtre de transferts.

Si la prise de parole de Kenneth Bornauw tournait majoritairement autour de Vitor Bruno, elle a aussi servi à défendre le mercato du Sporting. Car moins de deux mois après la fin du marché estival, Antoine Sibierski n'a pas été épargné par les critiques.

S'il rétorquera qu'un bilan se lit au regard de toute une saison, les 27 millions dépensés font forcément naître certaines attentes. Il faut dire que le noyau avait besoin d'être remodelé. Mais l'a-t-il été conformément à ce qui était prévu ?

Selon Bornauw, les principaux besoins ont été pourvus. "À un moment donné cet été, on disait que nous manquions de puissance offensive, surtout sur les ailes. Nous avons cherché des ailiers, et nous les avons trouvés".

Beaucoup de renforts...pour un noyau trop large

"Nous avons stabilisé notre milieu de terrain. La défense a été renforcée. Nous avons aussi recruté Bentayeb pour renforcer l'attaque. Je pense que nous avons fait le nécessaire pour être performants à court terme", poursuit le CEO, cité par Het Nieuwsblad.



L'afflux de joueurs débarqués dans la dernière ligne droite du mercato a surpris. Bornauw concède qu'il n'était pas prévu de se retrouver avec un noyau aussi large. "Aujourd'hui, l'effectif est important. Certes, pas autant que la saison dernière, mais trop important pour nous. Nous souhaitions un effectif plus restreint, mais cela n'a pas été possible cet été". Une conclusion sujette à interprétation : la profondeur d'un noyau dépend du nombre de transferts entrants, mais aussi des départs qui n'ont finalement pas eu lieu.