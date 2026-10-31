Comme on se retrouve : l'Union face au buteur belge qui lui a dit non

Ce soir, l'Union Saint-Gilloise se rend à Beveren. Les pensionnaires du Parc Duden seront ainsi opposés à Lennart Mertens. Le buteur du Freethiel aurait d'ailleurs pu rejoindre les Unionistes il y a maintenant six ans.

C'était lors de l'été 2020 : Lennart Mertens restait sur une saison record avec Deinze, avec pas moins de...28 buts en 24 rencontres de D1 Amateurs. Le natif de Zottegem a confirmé à l'échelon supérieur, en plantant 71 buts en D1B par la suite, avec Deinze puis Beveren.

À l'époque, il aurait pourtant pu rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois n'étaient alors pas encore la machine d'aujourd'hui, ils évoluaient eux aussi dans l'antichambre de l'élite.

Contrairement à l'Union, Martens a dû passer par six saisons en D1B avant de se frotter à l'élite du football belge

Ses statistiques avaient poussé l'Union à se montrer très concrète, au contraire des prises de contact plus diffuses de clubs comme Saint-Trond ou OHL. Mais Martens a refusé, préférant découvrir la D1B en restant fidèle à ses couleurs.

Depuis, le joueur a disputé quatre matchs contre l'Union. Il n'a jamais gagné et n'est pas parvenu à marquer. Une nouvelle occasion se présentera ce soir.

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Lennart Martens n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison (sa première en D1A) alors qu'il avait joué un rôle majeur dans l'exercice historique de Beveren, avec 20 buts en 30 matchs.