Comme on se retrouve : l'Union face au buteur belge qui lui a dit non

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Comme on se retrouve : l'Union face au buteur belge qui lui a dit non
Photo: © photonews

Ce soir, l'Union Saint-Gilloise se rend à Beveren. Les pensionnaires du Parc Duden seront ainsi opposés à Lennart Mertens. Le buteur du Freethiel aurait d'ailleurs pu rejoindre les Unionistes il y a maintenant six ans.

C'était lors de l'été 2020 : Lennart Mertens restait sur une saison record avec Deinze, avec pas moins de...28 buts en 24 rencontres de D1 Amateurs. Le natif de Zottegem a confirmé à l'échelon supérieur, en plantant 71 buts en D1B par la suite, avec Deinze puis Beveren.

À l'époque, il aurait pourtant pu rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois n'étaient alors pas encore la machine d'aujourd'hui, ils évoluaient eux aussi dans l'antichambre de l'élite.

Contrairement à l'Union, Martens a dû passer par six saisons en D1B avant de se frotter à l'élite du football belge

Ses statistiques avaient poussé l'Union à se montrer très concrète, au contraire des prises de contact plus diffuses de clubs comme Saint-Trond ou OHL. Mais Martens a refusé, préférant découvrir la D1B en restant fidèle à ses couleurs.

Depuis, le joueur a disputé quatre matchs contre l'Union. Il n'a jamais gagné et n'est pas parvenu à marquer. Une nouvelle occasion se présentera ce soir.

Lire aussi… David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois
Lennart Martens n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison (sa première en D1A) alors qu'il avait joué un rôle majeur dans l'exercice historique de Beveren, avec 20 buts en 30 matchs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis SK Beveren - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
SK Beveren

Plus de news

Transfert imminent : Genk va (déjà) boucler sa première arrivée hivernale

Transfert imminent : Genk va (déjà) boucler sa première arrivée hivernale

17:40
David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

09:00
Arthur Theate concède un penalty mais Bologne bat le Monza de Cyril Ngonge

Arthur Theate concède un penalty mais Bologne bat le Monza de Cyril Ngonge

17:57
Un entraîneur de Pro League monte au créneau pour Vitor Bruno : "Il faut doser"

Un entraîneur de Pro League monte au créneau pour Vitor Bruno : "Il faut doser"

17:00
Officiel : la grande annonce de l'Union pour Adem Zorgane

Officiel : la grande annonce de l'Union pour Adem Zorgane

12:40
🎥 "L'un des arrêts de la saison" : Mike Penders sort le grand jeu avec Chelsea

🎥 "L'un des arrêts de la saison" : Mike Penders sort le grand jeu avec Chelsea

17:20
Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht

Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht

15:40
1
🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United

🎥 Tielemans rétrogradé par son entraîneur, Lammens frustré : le cauchemar continue pour United

16:20
La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

15:20
🎥 Retour gagnant : Roméo Lavia lance Chelsea avec un assist remarqué

🎥 Retour gagnant : Roméo Lavia lance Chelsea avec un assist remarqué

16:00
Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

14:20
Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

15:00
La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !

La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !

14:40
Un grand talent du KV Malines attire le regard des clubs de Challenger Pro League

Un grand talent du KV Malines attire le regard des clubs de Challenger Pro League

13:20
Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

14:00
Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku

Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku

13:40
5
Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo

Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo

13:00
1
Le Standard devra sortir du marasme sans lui : coup dur confirmé contre Courtrai Interview

Le Standard devra sortir du marasme sans lui : coup dur confirmé contre Courtrai

12:29
Un coéquipier de KDB absent plusieurs mois : cela aura-t-il des conséquences sur son rôle ?

Un coéquipier de KDB absent plusieurs mois : cela aura-t-il des conséquences sur son rôle ?

12:00
Un Diable Rouge pourrait perdre son entraîneur, courtisé par un autre club

Un Diable Rouge pourrait perdre son entraîneur, courtisé par un autre club

11:40
Le revoilà : Yannick Carrasco s'offre un triplé en Arabie Saoudite, avec une merveille dans le lot

Le revoilà : Yannick Carrasco s'offre un triplé en Arabie Saoudite, avec une merveille dans le lot

11:20
Un ancien coach d'Anderlecht très sévère envers Vitor Bruno : "L'enfant qui pleure, c'est lui..."

Un ancien coach d'Anderlecht très sévère envers Vitor Bruno : "L'enfant qui pleure, c'est lui..."

10:20
Inédit : un club de Premier League veut poursuivre un consultant en justice pour ses propos jugés insultants

Inédit : un club de Premier League veut poursuivre un consultant en justice pour ses propos jugés insultants

11:00
Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges

Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges

10:40
1
Un Belge aurait pu coacher Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, mais a refusé une condition surprenante

Un Belge aurait pu coacher Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, mais a refusé une condition surprenante

10:00
Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

08:40
1
Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

09:30
Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

08:20
Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League

Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League

08:00
Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

Les blessés de l'Union vite de retour comme titulaires ? "Pour certains oui, pour d'autres..."

30/10
Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

07:20
Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

06:30
Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

07:00
Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

23:20
Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

23:00
"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

22:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 01/11 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 01/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai El Malvario El Malvario a propos de Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved