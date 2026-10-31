Coup dur pour Bruges : un taulier d'Ivan Leko suspendu contre Anderlecht

Le Club de Bruges se rendra au PSV en pleine confiance après cette nouvelle victoire sur le terrain de Zulte Waregem. Mais Ivan Leko déplore tout de même une mauvaise nouvelle en prévision du topper

Après avoir signé un joli 27 sur 30 en championnat, une nouvelle semaine chargée s'annonce pour le Club de Bruges : les Blauw en Zwart se rendront au PSV en Ligue des Champions, avant de recevoir Anderlecht.

Pour ce topper face aux Mauves, Ivan Leko devra d'ores et déjà se passer de l'un de ses cadres : Freddie Potts ne sera pas de la partie. Le milieu de terrain anglais sera suspendu.

Qui pour suppléer Potts ?

Contre Zulte Waregem, Potts a en effet écopé de sa cinquième carte jaune de la saison (après seulement dix matchs). L'ancien joueur de West Ham fait le sale boulot devant la défense et n'hésite pas à faire la faute 'nécessaire' quitte à être dans le colimateur des arbitres.

Son absence sera un coup dur pour les Blauw en Zwart : le Londonien de 23 ans a débuté tous les matchs de championnat et de Ligue des Champions, preuve de son importance dans l'échiquier brugeois malgré les critiques lors de ses premiers matchs.



L'effectif du Club est tout de même pourvu de quelques solutions de rechange. Félix Lemaréchal serait une option fort offensive, Lynnt Audoor pourrait aussi en profiter, même s'il n'a pas encore disputé la moindre minute en championnat cette saison.