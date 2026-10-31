David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

Mateo Biondic est passé sur le billard après sa blessure aux ligaments de la cheville droite. Il ne reviendra pas sur les terrains avant de longs mois. David Hubert a donné des nouvelles de l'attaquant allemand dans sa conférence de presse d'avant match.

L'infirmerie de l'Union Saint-Gilloise ne désemplit pas : après Kevin Mac Allister, c'est désormais Mateo Biondic qui sera absent pour une longue durée, alors que certains reviennent à peine de blessure, tels que Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs et Ilan Hurtevent.

David Hubert a évoqué ces blessés en conférence de presse, avant de parler en particulier de Biondic, victime d'une grave blessure aux ligaments de la cheville. "Mateo est quelqu'un qui connaît très bien son corps, et nous avons pris la décision de procéder à l'opération", déclare l'entraîneur de l'USG dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

L'Union et les blessures, une question de malchance ?

"Avant cette opération, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était focalisé sur l'avenir et attendait avec impatience d'être de retour. C'est exactement le bon état d'esprit à avoir", se réjouit David Hubert, qui devra se passer de son attaquant pour de longs mois.

"Nous essayons de maîtriser ces blessures autant que faire se peut, mais un bon nombre d'entre elles est lié avant tout à de la malchance", regrette Hubert. "Bien sûr, nous les analysons en profondeur, c'est logique, mais parfois, il faut accepter le fait que certaines choses sont imprévisibles".

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Les saisons précédentes, l'USG était relativement épargnée par les blessures de ses cadres. "C'est dommage que ces derniers mois, elles s'enchaînent à ce point. Mais on ne peut jamais prévenir les blessures à 100%. Nous accordons une part importante à la prévention, et pourtant, une part de malchance entre aussi en ligne de compte et il faut juste faire front".