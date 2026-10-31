Football Meets Data prédit le classement final de la Ligue des champions : voici où se situe le Club Bruges

Le Club Bruges peut doucement commencer à rêver d'une place au tour suivant de la Ligue des champions. Une simulation de Football Meets Data place les Blauw & Zwart à la 19e position à l'issue de la phase de ligue. Ce serait largement suffisant pour se qualifier pour les barrages de la compétition.

La projection prévoit que le Club Bruges terminerait ses huit matches avec trois victoires, deux matches nuls et trois défaites. Cela lui rapporterait onze points, avec une différence de buts positive de deux buts. Le champion de Belgique finirait ainsi 19e, dans ce format où les 24 premières équipes se qualifient pour la phase suivante.

Deux points au-dessus de la zone de danger

La marge n'est pas particulièrement grande, mais elle reste rassurante. Dans cette simulation, le FC Porto termine 24e avec neuf points. Le Club Bruges disposerait donc de deux points d'avance sur la dernière équipe à décrocher un billet pour la phase à élimination directe. Feyenoord, Bodø/Glimt, le Shakhtar Donetsk et Lens se trouvent également près du bas du top 24.

🔵 UEFA Champions League: single-outcome projected table Instead of averaging thousands of simulations, this table plays out every league-phase match only once. How each match is resolved: ✅ The favourite wins, with its most likely scoreline for goal difference 🤝 Draws are assumed for the closest matchups so that they reproduce the number of expected draws in 🔵 UCL league phase Here the order of teams IS NOT the same as if you simulate the competition tens of thousands of times and take average points (xPts). For that check our other posts. 👉 Full team-level projections and scenarios for UCL UEL UECL available at https://t.co/nxqFFppnC4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 31, 2026

Les huit premières places donnent un accès direct aux huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place doivent encore passer par les barrages. Dans cette simulation, le PSG, Arsenal, le Real Madrid et Barcelone figurent notamment dans le top 4. Pour le Club Bruges, l'objectif principal est donc, pour l'instant, de rester parmi les 24 premiers.

Un programme difficile, mais des opportunités existent

Le chemin vers ces onze points ne sera pas simple. Le Club Bruges doit encore affronter le PSV, Liverpool, Naples, Stuttgart et Bodø/Glimt. Les confrontations contre Liverpool et Naples seront assez ardues, tandis que les déplacements à Eindhoven et Stuttgart pourraient être des opportunités de prendre des points. Le match à domicile contre Bodø/Glimt pourrait s'avérer important dans la lutte pour la qualification.





Il convient toutefois d'apporter une précision importante aux chiffres de Football Meets Data. Il ne s'agit pas de la moyenne de milliers de simulations, mais d'une seule version entièrement jouée de la phase de ligue restante. Dans celle-ci, le favori s'impose à chaque fois sur le score le plus probable et les matches nuls sont attribués aux affiches les plus équilibrées. Il ne s'agit donc pas d'une prédiction définitive ni d'une probabilité de qualification calculée, mais bien d'un scénario potentiel. Et dans celui-ci, le Club de Bruges se trouve pour l'instant du bon côté de la ligne.