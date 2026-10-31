"Il est parti à la pêche" : la presse française pas tendre avec Arnaud Bodart

Débuter face au PSG était-il un cadeau empoisonné ? Toujours est-il qu'Arnaud Bodart a vécu un cauchemar avec ces cinq buts encaissés. La presse française ne s'est pas montrée très enthousiaste sur sa prestation.

Titularisé pour la première fois de la saison dans les cages du Havre, Arnaud Bodart avait la lourde tâche de contrecarrer les plans des attaquants du PSG. Malgré plusieurs arrêts, le Liégeois n'a pas livré une prestation impériale, devant se retourner à cinq reprises.

Triste première pour Bodart

Dans son analyse du match, la presse française ne l'a pas épargné Le journal L'Équipe ne lui accorde d'ailleurs qu'une triste note de 2 sur 10.

"Le Belge doit mieux couvrir son premier poteau sur le 1-2, est trop lent à réagir sur le coup franc du 1-3 et sa sortie loin de son but sur le 1-4 est inappropriée. Il a réalisé quelques arrêts et des sorties aériennes judicieuses. Mais son bilan est trop insuffisant", estiment nos voisins.

Le Havre change de gardien mais garde ses mauvaises habitudes

Paris-Normandie se montre tout aussi sévère : "La fébrilité répétée de Gallon a fini par le propulser titulaire. Mais ce ne fut clairement pas la soirée idéale pour une première… Quelques arrêts (23e, 41e, 56e), mais cinq buts dans la musette, dont un entre lui et son premier poteau, un coup franc côté ouvert et un quatrième où il part à la pêche".

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Voilà qui n'arrange pas la situation du Havre. Bodart n'a connu que des défaites depuis son arrivée à la fin du mercato, son équipe est logiquement bonne dernière avec seulement deux points pris depuis le début de la saison.