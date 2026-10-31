Il fête mal son Ballon d'Or : penalty raté pour Harry Kane et points perdus pour le Bayern

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il fête mal son Ballon d'Or : penalty raté pour Harry Kane et points perdus pour le Bayern
Photo: © Photonews

Le Bayern Munich a laissé filer deux points dans l'un des matchs les plus attendus de la saison, le Klassieker face au Borussia Dortmund. Les Bavarois étaient toujours privés de leur coach Vincent Kompany après son malaise la semaine passée.

Harry Kane a présenté son Ballon d'Or, remporté un peu contre les pronostics lundi dernier, à l'Allianz Arena ce samedi avant la réception du Borussia Dortmund. Et l'Anglais a peut-être bien été victime de cette fameuse malédiction qui frappe les lauréats de ce genre de trophées (on se rappelle ainsi de la malédiction du Soulier d'Or en Belgique).

Sans Vincent Kompany, toujours hospitalisé pour la méningite qui lui a causé une grosse frayeur vendredi dernier et le forcera à prendre du repos durant de longues semaines, le Bayern Munich avait pourtant pris l'avantage via Konrad Laimer, idéalement lancé par Michael Olise (38e, 1-0).

Harry Kane malchanceux après son Ballon d'Or

Après ce but, les choses vont commencer à tourner au vinaigre pour le Rekordmeister avec les sorties sur blessure de Serge Gnabry et d'Ismail Saibari. Et en seconde période, le tournant du match : alors que Harry Kane espérait fêter son Ballon d'Or par un but et prenait ses responsabilités sur penalty, il envoyait son tir... sur la barre (56e).

Pire : dans les minutes qui suivent, le Borussia Dortmund va égaliser via Serhou Guirassy servi par Chukwuemeka (60e, 1-1). Bien vite, Kane se rattrape, indirectement : sa reprise de la tête sur corner permettra à Dayot Upamecano de suivre et de faire 2-1 (66e).

Lire aussi… Un ancien entraîneur belge chevronné pas rassuré pour Kompany : "Cela ne me paraît pas très sain"
Mais le Borussia Dortmund a de la ressource : en toute fin de match, c'est une vieille connaissance, Fabio Silva (ex-Anderlecht) qui va trouver la faille et faire 2-2 (90e). Deux points perdus pour le Bayern, ce que Kompany aura certainement suivi depuis sa chambre d'hôpital... malgré les injonctions de repos des médecins. 

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