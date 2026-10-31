Inédit : un club de Premier League veut poursuivre un consultant en justice pour ses propos jugés insultants

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La tension est à son comble entre Aston Villa et Jamie Carragher. Le club anglais a annoncé vouloir engager des poursuites judiciaires contre l'ancien défenseur de Liverpool, après ses déclarations sur le club et ses supporters.

La polémique a débuté lorsque Jamie Carragher, désormais consultant et analyste, a évoqué, dans le podcast Stick to Football, un possible départ d'Unai Emery vers Manchester United. Selon l'analyste, United reste un plus grand club malgré sa situation sportive actuelle, et Emery aurait du mal à ignorer une telle opportunité.

Aston Villa a réagi vendredi soir par un communiqué officiel, signé par son président Nassef Sawiris. “Aston Villa engagera des poursuites judiciaires contre Jamie Carragher en raison de ses insultes inacceptables envers le club et ses supporters”, peut-on y lire.

Carragher s'en prend aux supporters de Villa

C'est surtout la réaction de Carragher face aux supporters de Villa en colère qui a fait déraper la situation. Les supporters lui reprochaient d'avoir publiquement associé Emery à un éventuel départ vers Old Trafford.

Carragher a toutefois maintenu sa position. Il a affirmé qu'il existe une certaine hiérarchie dans le football et que les clubs se prennent des joueurs et des entraîneurs les uns aux autres. Il a ensuite déclaré qu'Aston Villa “ne deviendra jamais Manchester United” et a demandé aux supporters de Villa, dans des termes particulièrement grossiers, de se taire.

Le président Nassef Sawiris intervient

Pour Sawiris, cela allait clairement trop loin. “Aston Villa ne permettra à personne d'entraver notre progression dans le football anglais et européen”, a également fait savoir le président dans le communiqué.

Carragher a entre-temps réagi à la polémique. Selon lui, sa déclaration virulente à l'encontre des supporters était une plaisanterie, après avoir lui-même reçu de nombreuses critiques de la part des fans de Villa. Il a également souligné qu'il avait souvent fait l'éloge d'Unai Emery et d'Aston Villa ces dernières années.

Pour l'instant, Aston Villa a uniquement annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires. Le communiqué ne précise pas qu'une action en justice a déjà été introduite. L'intervention remarquée de Sawiris montre toutefois clairement que le club ne compte pas laisser les propos de Carragher sans réponse.

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