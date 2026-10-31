La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !
Photo: © photonews

Lionel Messi va-t-il enfin faire son grand retour en Argentine ? C'est en tout cas ce qu'annonce la presse locale. Un retour qui pourrait n'être que pour du court terme.

Lionel Messi a déjà 39 ans, mais cela n'empêche pas l'Argentine d'encore rêver à une ultime pige dans le championnat local histoire de boucler la boucle. Et alors qu'il fait en ce moment la pluie et le beau temps à l'Inter Miami, il semblerait que l'octuple Ballon d'Or puisse bien offrir à son public ce retour romantique sous peu.

Selon le média argentin Pagina 12, le club de Newell's Old Boys, où Lionel Messi a tapé dans ses premiers ballons entre 1994 et 2000 avant de rejoindre la Masia barcelonaise, aurait entamé des discussions afin de rapatrier sa légende.

Une pige "à la Thierry Henry" durant la trêve de MLS

L'objectif, cependant, ne serait pas (encore ?) de faire signer un dernier contrat longue durée à Messi, mais bien de lui permettre de garder du rythme durant la trêve de MLS. Le championnat américain va en effet s'arrêter en décembre avant de reprendre en juillet, la MLS se calquant à partir de 2027 sur le rythme des championnats européens. Seule une "mini-saison" se tiendra de février à mai pour éviter une trop longue trêve.

Mais les Newell's Old Boys aimeraient donc qu'avant la "vraie" reprise avec l'Inter Miami, Lionel Messi vienne disputer le tournoi d'ouverture du championnat argentin. Un peu comme avait pu le faire Thierry Henry en 2012, quand il avait été prêté à Arsenal pour... 7 matchs (il avait inscrit 2 buts) le temps de la trêve par les NY Red Bulls.


La famille de Lionel Messi ainsi que le joueur lui-même seraient intéressés à cette idée, et le contrat de la Pulga à l'Inter Miami lui permettrait d'envisager ce genre de prêt. Reste qu'il s'agit encore à ce stade de discussions préliminaires. Lionel Messi est encore sous contrat jusqu'en décembre 2028 avec le club floridien. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis New England Revolution - Inter Miami CF en live sur Walfoot.be à partir de 01:00 (02/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Major League Soccer
Major League Soccer Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
New England Revolution
Inter Miami CF
Lionel Messi

Plus de news

La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

15:20
Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

Un club de D1B prend l'eau : "Nous étions absents à tous les niveaux"

15:00
Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

Ce n'était pas prévu : Anderlecht concède un bémol dans le mercato de Sibierski

14:20
Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

Un ancien adjoint du Standard veut rectifier le tir : "On a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire"

14:00
Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku

Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku

13:40
3
Un grand talent du KV Malines attire le regard des clubs de Challenger Pro League

Un grand talent du KV Malines attire le regard des clubs de Challenger Pro League

13:20
Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo

Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo

13:00
1
Le Standard devra sortir du marasme sans lui : coup dur confirmé contre Courtrai Interview

Le Standard devra sortir du marasme sans lui : coup dur confirmé contre Courtrai

12:29
Officiel : la grande annonce de l'Union pour Adem Zorgane

Officiel : la grande annonce de l'Union pour Adem Zorgane

12:40
Un coéquipier de KDB absent plusieurs mois : cela aura-t-il des conséquences sur son rôle ?

Un coéquipier de KDB absent plusieurs mois : cela aura-t-il des conséquences sur son rôle ?

12:00
Un Diable Rouge pourrait perdre son entraîneur, courtisé par un autre club

Un Diable Rouge pourrait perdre son entraîneur, courtisé par un autre club

11:40
Le revoilà : Yannick Carrasco s'offre un triplé en Arabie Saoudite, avec une merveille dans le lot

Le revoilà : Yannick Carrasco s'offre un triplé en Arabie Saoudite, avec une merveille dans le lot

11:20
Inédit : un club de Premier League veut poursuivre un consultant en justice pour ses propos jugés insultants

Inédit : un club de Premier League veut poursuivre un consultant en justice pour ses propos jugés insultants

11:00
Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges

Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges

10:40
1
Un ancien coach d'Anderlecht très sévère envers Vitor Bruno : "L'enfant qui pleure, c'est lui..."

Un ancien coach d'Anderlecht très sévère envers Vitor Bruno : "L'enfant qui pleure, c'est lui..."

10:20
Un Belge aurait pu coacher Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, mais a refusé une condition surprenante

Un Belge aurait pu coacher Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, mais a refusé une condition surprenante

10:00
Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

Situation surprenante à Schalke 04 : Miron Muslic, ex-coach du Cercle, a dû intervenir

09:30
Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai

08:40
1
David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

David Hubert donne des nouvelles de Mateo Biondic, qui sera absent plusieurs mois

09:00
Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

Voici pour qui la Belgique a voté au Ballon d'Or : Lamine Yamal loin du podium

08:20
Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League

Wrexham écope d'une lourde amende après une erreur concernant un ancien joueur de Pro League

08:00
Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

Un club de Challenger Pro League bénéficie d'un nouvel investissement de cinq millions d'euros

07:20
Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

07:00
Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

06:30
Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

23:20
Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

Le Club de Bruges ne tombe pas dans le piège de Zulte Waregem et prend provisoirement la tête du championnat

23:00
"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

"Je lui ai envoyé un message" : Vitor Bruno se reconnaît dans ce que traverse Vincent Kompany

22:40
Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

Seraing s'offre le RFC Liège dans le derby liégeois : la crise continue pour les Sang et Marine

22:20
700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair

700 places pour les supporters du Standard ? La RAAL répond aux Rouches et met les choses au clair

22:00
"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

"J'ai craint pour ma vie" : les révélations glaçantes de Marc Brys sur Samuel Eto'o et son passage au Cameroun

21:40
Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points

21:20
1
Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

Première titularisation catastrophique pour Arnaud Bodart : le gardien belge prend l'eau face au PSG

21:00
🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG

🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG

20:30
"Il n'y a rien" : les avocats de Radja Nainggolan veulent faire tomber les accusations du parquet

"Il n'y a rien" : les avocats de Radja Nainggolan veulent faire tomber les accusations du parquet

20:20
"Il coûte des points à Manchester United" : un Diable Rouge se fait allumer par deux légendes du club

"Il coûte des points à Manchester United" : un Diable Rouge se fait allumer par deux légendes du club

20:00
Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

Premier match et première titularisation pour Arnaud Bodart : l'ancien du Standard directement face au PSG

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Major League Soccer

 Journée 33
Charlotte FC Charlotte FC 18:00 Orlando City Orlando City
FC Cincinnati FC Cincinnati 19:00 Philadelphia Union Philadelphia Union
Columbus Crew Columbus Crew 19:00 D.C. United D.C. United
New York City FC New York City FC 19:00 CF Montreal CF Montreal
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 20:00 FC Dallas FC Dallas
St. Louis City St. Louis City 20:00 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 22:00 Real Salt Lake Real Salt Lake
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 22:00 Austin FC Austin FC
Colorado Rapids Colorado Rapids 01/11 Chicago Fire Chicago Fire
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 01/11 Seattle Sounders Seattle Sounders
Nashville SC Nashville SC 01/11 New York Red Bulls New York Red Bulls
Atlanta United FC Atlanta United FC 01/11 Toronto FC Toronto FC
New England Revolution New England Revolution 02/11 Inter Miami CF Inter Miami CF
Los Angeles FC Los Angeles FC 02/11 Minnesota United Minnesota United
Portland Timbers Portland Timbers 02/11 Houston Dynamo Houston Dynamo

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Anderlecht peut-il espérer ? Fenerbahçe semble déjà vouloir se débarrasser de Lukaku den strep den strep a propos de Voilà qui ne va pas aider Vitor Bruno : un cadre d'Anderlecht incertain contre Westerlo 051961rouche 051961rouche a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Victoire obligatoire pour les Rouches : voici les compositions probables de Standard - Courtrai El Malvario El Malvario a propos de Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved