La presse argentine annonce que Lionel Messi pourrait changer de club !

Lionel Messi va-t-il enfin faire son grand retour en Argentine ? C'est en tout cas ce qu'annonce la presse locale. Un retour qui pourrait n'être que pour du court terme.

Lionel Messi a déjà 39 ans, mais cela n'empêche pas l'Argentine d'encore rêver à une ultime pige dans le championnat local histoire de boucler la boucle. Et alors qu'il fait en ce moment la pluie et le beau temps à l'Inter Miami, il semblerait que l'octuple Ballon d'Or puisse bien offrir à son public ce retour romantique sous peu.

Selon le média argentin Pagina 12, le club de Newell's Old Boys, où Lionel Messi a tapé dans ses premiers ballons entre 1994 et 2000 avant de rejoindre la Masia barcelonaise, aurait entamé des discussions afin de rapatrier sa légende.

Une pige "à la Thierry Henry" durant la trêve de MLS

L'objectif, cependant, ne serait pas (encore ?) de faire signer un dernier contrat longue durée à Messi, mais bien de lui permettre de garder du rythme durant la trêve de MLS. Le championnat américain va en effet s'arrêter en décembre avant de reprendre en juillet, la MLS se calquant à partir de 2027 sur le rythme des championnats européens. Seule une "mini-saison" se tiendra de février à mai pour éviter une trop longue trêve.

Mais les Newell's Old Boys aimeraient donc qu'avant la "vraie" reprise avec l'Inter Miami, Lionel Messi vienne disputer le tournoi d'ouverture du championnat argentin. Un peu comme avait pu le faire Thierry Henry en 2012, quand il avait été prêté à Arsenal pour... 7 matchs (il avait inscrit 2 buts) le temps de la trêve par les NY Red Bulls.



La famille de Lionel Messi ainsi que le joueur lui-même seraient intéressés à cette idée, et le contrat de la Pulga à l'Inter Miami lui permettrait d'envisager ce genre de prêt. Reste qu'il s'agit encore à ce stade de discussions préliminaires. Lionel Messi est encore sous contrat jusqu'en décembre 2028 avec le club floridien.