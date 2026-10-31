La rotation de Bruno, symptôme d'un problème bien plus profond ? "Il ne trouve aucun joueur assez bon"

Que se cache-t-il derrière les changements incessants à Anderlecht ? Selon Marc Degryse, il ne s'agit pas d'une stratégie tactique mûrement réfléchie, mais surtout du signe que Vitor Bruno n'a toujours pas trouvé son équipe idéale. Dans son analyse, le consultant ne mâche pas ses mots. Il soupçonne même que les nombreuses rotations servent à cacher un problème plus profond.

“Voilà comment je perçois la politique sportive de Bruno : il fait un peu n'importe quoi”, affirme Degryse dans Het Laatste Nieuws. “Chaque semaine, il tâtonne les yeux bandés dans un sac de trente joueurs.”

Selon lui, la rotation n'est pas un choix conscient pour garder tout le monde concerné. "La rotation est un alibi pour Bruno afin de cacher sa véritable vision. Et la voici : à l'exception de Biancone et Pétrot, Bruno ne considère tout simplement aucun autre joueur comme suffisamment bon pour être un titulaire indiscutable. Comment expliquer autrement que Bruno écarte immédiatement un joueur de l'équipe après un seul mauvais match ?"

Une erreur et vous disparaissez de l'équipe

Degryse cite notamment le cas de Marco Kana. Le défenseur a disputé pratiquement chaque match depuis l'été et a même porté le brassard de capitaine pendant un temps. Mais après une perte de balle malheureuse contre le Cercle de Bruges, qui a contribué à l'ouverture du score, il a disparu de l'équipe. Depuis lors, Mario Stroeykens a pris sa place.

Degryse observe également un schéma similaire chez Tawfik Bentayeb. L'attaquant a marqué trois semaines de suite contre Malines, Zulte Waregem et le Cercle, avant de disparaître ensuite du onze de départ. Degryse établit le lien avec l'élimination en Coupe face au Beerschot. “Anderlecht a perdu, avec Bentayeb dans l'équipe. Cela a suffi à Bruno pour aligner un autre attaquant.”

L'ancien de la maison mauve note que cette manière de faire est particulièrement néfaste pour les attaquants, qui ont justement besoin de confiance pour être performants. Il prend l'exemple du Club de Bruges. Lors de ses derniers mois, Nicky Hayen hésitait entre Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi, jusqu'à ce qu'Ivan Leko fasse un choix clair dès son arrivée. “Tresoldi s'est dit : ‘Je peux rester trois semaines sans marquer, Leko me maintiendra dans l'équipe.’ Cela a donné des ailes à ce garçon.”



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Très peu d'indiscutables

À Anderlecht, Degryse estime que c'est exactement l'inverse qui se produit. “Vítor Bruno fait l'inverse : il enlève la confiance à ses attaquants.” Il cite plusieurs postes pour lesquels Bruno n'aurait, selon lui, pas de premier choix évident : Bentayeb face à Cvetkovic, Ambros face à Winkler et Maamar face à Barry.

Sa conclusion est cinglante : Bruno ne semble pas tant avoir une vision fixe de son onze que puiser à nouveau dans son large noyau après chaque prestation moins réussie. “Dès qu'un joueur livre un match moins bon, Bruno replonge dans le sac. De cette manière, il ne fait qu'aggraver les choses".