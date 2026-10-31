La soirée de cauchemar d'Arnaud Bodart aura été fatale à son coach

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La soirée de cauchemar d'Arnaud Bodart aura été fatale à son coach
Photo: © Photonews
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Auteur d'un match très compliqué avec Le Havre pour sa première, Arnaud Bodart aura en quelque sorte précipité le licenciement de son entraîneur Didier Digard. Ce dernier a en effet pris la porte.

Ce qui aurait dû être une soirée mémorable a tourné au cauchemar pour Arnaud Bodart ce vendredi. Le Belge était titulaire pour la première fois avec Le Havre pour la réception du PSG... et a pris l'eau avec toute son équipe. 

Auteur de plusieurs erreurs, Bodart a pris cinq buts, et n'est pas tout blanc sur plusieurs d'entre eux. La presse française l'a d'ailleurs pris pour cible après la lourde défaite du Havre (1-5), qui a également eu d'autres conséquences.

Didier Digard prend la porte

L'entraîneur du club normand, Didier Digard, a en effet été licencié par sa direction, moins de 24h après cette humiliation au Stade Océane, rapporte L'Equipe. Il faut dire que Le Havre est dans une situation catastrophique, bon dernier de Ligue 1 avec 2 points pris, aucune victoire et cinq points de retard sur le premier non-relégable.

C'est une décision forte de la part de la direction du Havre car Digard était arrivé en juillet 2024 et était parvenu à maintenir le club en Ligue 1 durant deux saisons consécutives, atteignant donc l'objectif atteint. Mais cette entame de saison 2026-2027 était trop compliquée pour ne pas sévir.

Lire aussi… "Il est parti à la pêche" : la presse française pas tendre avec Arnaud Bodart
L'Equipe annonce d'ailleurs également un autre chamboulement à venir puisqu'en plus de Digard, c'est le président du Havre, Jean-Michel Roussier, en place depuis 2022, qui aurait décidé de plier bagages. 

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