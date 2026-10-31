Le KRC Genk trébuche à Malines et laisse le top 4 à bonne distance !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le KRC Genk trébuche à Malines et laisse le top 4 à bonne distance !
Photo: © Photonews

Soirée compliquée pour le KRC Genk. Les Limbourgeois se rendaient à Malines et y ont subi une courte défaite qui pourrait les laisser très loin du top 4 en fin de week-end.

Le Racing Genk avait repris un beau rythme de croisière après la trêve internationale, avec des victoires face au Standard et Courtrai ainsi qu'une qualification dans un déplacement piégeux à Virton en Croky Cup. Mais les Limbourgeois ont trébuché ce samedi au KV Malines.

Les Sang & Or, qui sont l'une des équipes en forme du moment, ont confirmé et se sont en effet imposés sur un but du défenseur latéral Simion Michez à la 22e minute (1-0). Pour Malines, il s'agit là d'une troisième victoire consécutive, qui permet justement de revenir à un petit point du KRC Genk.

Vanderbiest exclu, De Wolf héros du soir 

Jeppe Erenbjerg pensait égaliser à la 39e, mais a vu son but être annulé pour hors-jeu. Et côté Malinois, en plus de Michez, le héros se nommera Ortwin De Wolf : titularisé à la place de Nacho Miras absent pour "raisons personnelles", le portier a réalisé de nombreuses parades pour préserver l'avance de ses couleurs.

En seconde période, Genk jouera de malchance avec un... second but d'Erenbjerg (49e) annulé pour hors-jeu, et une frappe de Myron Van Brederode sur le poteau (65e). Si le KV Malines aura dû finir la rencontre sans son entraîneur au bord du terrain, Fred Vanderbiest étant exclu, de nouveaux exploits d'Ortwin De Wolf auront scellé la courte victoire.


Le Racing Genk garde 5 points de retard sur le Sporting Charleroi, 4e, et pourrait donc voir les Zèbres s'envoler à 8 points en cas de victoire face à la RAAL. Anderlecht, 5e, compte un point d'avance sur Genk avant d'affronter Westerlo. 

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