Le match entre le Standard et le KV Courtrai a dû être interrompu en raison d'un malaise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le match entre le Standard et le KV Courtrai a dû être interrompu en raison d'un malaise
Photo: © Photonews

Scène inquiétante en fin de première période durant Standard-Courtrai: un supporter a fait un malaise au pied de la T4, et a dû être évacué. La rencontre a été interrompue aux alentours de la 40e minute de jeu.

Alors que la rencontre entre le Standard et le KV Courtrai proposait un spectacle assez affligeant, des huées sont descendues des travéees de Sclessin en fin de première période - mais elles ne s'adressaient pas uniquement aux joueurs du Matricule 16.

Le public essayait en effet d'attirer l'attention des stewards et de l'arbitre de la rencontre sur une situation inquiétante au pied de la T4, où un supporter du Standard avait fait un malaise. Mr Van Driessche a fini par comprendre la gravité de la situation. 

Le supporter du Standard a été évacué 

Les deux équipes ont donc brièvement été renvoyées aux vestiaires le temps que la personne soit évacuée des lieux. Le match a été interrompu environ trois minutes avant de pouvoir reprendre son cours jusqu'à la mi-temps.

Plus de détails seront certainement fournis concernant l'état du supporter en question dans les heures à venir par le Standard.

Lire aussi… Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux
Au moment d'écrire ces lignes, c'est un tout autre malaise qui s'est abattu sur Sclessin, puisque les Rouches sont menés par le KV Courtrai, lanterne rouge avant de se déplacer en terres liégeoises. 

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