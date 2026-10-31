Le revoilà : Yannick Carrasco s'offre un triplé en Arabie Saoudite, avec une merveille dans le lot

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le revoilà : Yannick Carrasco s'offre un triplé en Arabie Saoudite, avec une merveille dans le lot
Photo: © photonews
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On avait un peu perdu de vue Yannick Carrasco, qui évolue toujours à Al-Shabab, en Arabie Saoudite. Mais le Diable Rouge est en forme. Ce vendredi, il a signé un triplé en championnat.

Yannick Carrasco (33 ans) va très bien, merci pour lui. Loin des regards belges, l'ancien de l'Atlético Madrid a fait son retour à Al-Shabab après avoir manqué deux matchs, et retrouvé le brassard de capitaine de l'équipe saoudienne qu'il porte depuis la saison passée déjà.

Pour fêter ce retour, le Diable Rouge a inscrit un triplé contre Al-Ahli, portant son total de buts cette saison à cinq en neuf rencontres de Saudi Pro League (auxquels s'ajoute un but en Coupe). Son premier but valait le coup d'oeil : Yannick Carrasco s'est emparé du ballon sur un coup-franc bien placé, et l'a envoyé au fond des buts d'Edouard Mendy, impuissant.

Ce n'est pas le premier triplé du Belge sous les couleurs d'Al-Shabab : la saison passée déjà, Carrasco avait inscrit trois buts, face à Al-Riyadh. Il avait alors fini la saison avec 18 buts et 9 passes décisives en 29 rencontres de championnat.

Les Diables Rouges, c'est probablement fini pour Carrasco

Reste à savoir si cette performance, et de manière générale les prestations solides de Yannick Carrasco avec Al-Shabab, suffiront à ce que Mark van Bommel décide de le rappeler en équipe national. Officiellement, celui qui compte 78 caps (11 buts) avec les Diables Rouges n'a jamais pris sa retraite internationale, et laisse donc la porte ouverte à un retour.

Mais Carrasco n'a plus été appelé depuis le 8e de finale de l'Euro 2024 face à la France, il y a plus de deux ans. Domenico Tedesco l'avait alors laissé de côté pour la fin de son règne, et Rudi Garcia a décidé de ne pas le rappeler, estimant qu'évoluer en Arabie Saoudite était rédhibitoire. Yannick Carrasco, de son côté, ne cachait pas qu'il espérait encore revenir en sélection ; un retour en Europe avait même été évoqué dans l'optique de convaincre Garcia.

Désormais, Mark van Bommel semble bien lancé dans un processus de rajeunissement des cadres - particulièrement sur les flancs, où Jeremy Doku et Mika Godts se tirent la bourre côté gauche, et où de grands talents comme Malick Fofana, Diego Moreira ou encore Matias Fernandez-Pardo sont également proches d'éclore.

Reste que l'expérience de Yannick Carrasco est un atout dont ne disposent pas tous ces concurrents ; qui sait si, un jour, Van Bommel ne jugera pas bon d'y faire appel une dernière fois. C'est toutefois peu probable. 

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