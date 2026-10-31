Interview Le Standard devra sortir du marasme sans lui : coup dur confirmé contre Courtrai

Loïc Woos
Scott Crabbé et Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
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Le Standard devra sortir du marasme sans lui : coup dur confirmé contre Courtrai
Photo: © photonews
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Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Courtrai, avec une grande interrogation : Matthieu Epolo sera-t-il en mesure de tenir sa place dans les cages ? La réponse restait encore en suspens mais est désormais tombée.

Scott Crabbé

Matthieu Epolo forfait contre Courtrai

Si Vincent Euvrard présentait la titularisation de Matthieu Epolo contre Courtrai comme du 50-50, la prudence a fini par s'imposer. L'international congolais ne disputera pas la rencontre. Se remettant encore du choc subi à la tête contre Genk la semaine dernière, il ne peut pas se permettre de jouer en évitant les duels ou les interventions dans le trafic aérien. C'est donc Lucas Pirard qui sera dans le buts, un match particulier puisque les Rouches affrontent Courtrai, son ancienne équipe (au même titre que pour Marco Ilaimaharitra). Même si Vincent Euvrard souhaitait un autre dénouement, le protocole pour les joueurs se remettant d'une commotion cérébrale est là pour aider le staff à ne pas prendre la situation à la légère.

Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Courtrai, avec une grande interrogation : Matthieu Epolo sera-t-il en mesure de tenir sa place dans les cages ? La réponse reste en suspens, et Lucas Pirard se tient prêt.

Une grosse question se pose au Standard : Matthieu Epolo sera-t-il en mesure de tenir sa place dans les cages lors de la réception de Courtrai, ce samedi ? Une question à laquelle Vincent Euvrard n'a pas vraiment su répondre en conférence de presse, ce jeudi. Le T1 des Rouches est dans l'attente.

"Il suit le protocole commotion. C'est du 50-50. On va voir ce que ça donne demain. Le protocole commotion est là pour une bonne raison. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé avec ceux qui ne l'ont pas respecté. On ne va certainement pas prendre de risque pour la santé du joueur. S'il y a moyen, il va jouer. Sinon, ce sera Lucas (Pirard)."

Matthieu Epolo est revenu à l'entraînement, mais sera-t-il prêt ?

"Ce sont des tests bien précis qui se construisent de jour en jour. Il y a des tests en avant-saison, quand les joueurs sont en bonne santé, et on compare quand il y a une commotion pour situer le problème. Il était sur le terrain cette semaine et a joué quelques ballons avec le coach des gardiens. Il a bien réussi les premières étapes."

Bien négocier les premières étapes ne signifie pas pour autant être prêt à jouer un match. "Rentrer dans un match et négocier des contacts en risquant encore d'avoir des impacts ? C'est surtout ça qui doit être validé. Jouer avec un casque ? Il faudrait demander à un expert. Les casques sont là, de toute façon, et tu peux décider de le porter à un moment donné."

Mohamed El Hankouri va jouer avec le SL16 FC

Pas encore de certitude, donc, pour Matthieu Epolo. Pour le reste, Casper Nielsen et Bernard Nguene seront toujours absents. Dimitri Lavalée ne s'est pas entraîné ce jeudi en raison d'un petit souci à la hanche et a passé une IRM, mais sa participation au match de samedi ne semble pas compromise. Mohamed El Hankouri s'est entraîné à 100 % cette semaine et pourrait jouer entre 45 et 60 minutes avec le SL16.

"Enfin, Adnane Abid ne s'est pas entraîné pendant quelques jours après le match parce qu'il a eu de petites douleurs sous le pied, mais il sera normalement apte à jouer." Quelques petits bobos, mais pas de grosse blessure, donc, au Standard, où Josué Homawoo est aussi sur la pente ascendante, même s'il demeure loin d'être prêt.

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