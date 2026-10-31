Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Standard évite le ridicule complet à domicile face à Courtrai, mais perd (encore) des points précieux
Photo: © Photonews
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Nouvelle contre-performance du Standard ce samedi soir, alors que les Rouches recevaient pourtant la lanterne rouge. Face au KV Courtrai, les Rouches ont même frôlé le ridicule, se retrouvant menés juste avant la pause.

Sclessin a encore une fois explosé en sifflets et en huées ce samedi devant le spectacle proposé par le Standard. Alors que la réception du KV Courtrai, lanterne rouge de Jupiler Pro League, aurait dû être l'occasion d'enfin renouer avec la victoire, le Matricule 16 a calé, et a même été mené.

Sans vie et sans idées, le Standard ne parviendra à créer à peu près aucun danger... et les sifflets commenceront dès la 30e minute de jeu, ce qui n'aidera pas les joueurs de Vincent Euvrard à s'ébrouer. Le peu de rythme sera encore un peu plus brisé par le malaise d'un supporter, renvoyant brièvement tout le monde aux vestiaires à la 40e minute.

Et quand on pense que pire est impossible, dès la reprise, un corner courtraisien sera suivi d'une faute de main de Dennis Ayensa sanctionnée d'un penalty : Goduine Koyalipou met le KVK aux commandes avant la pause (45e+1, 0-1).

Le Standard évite (à peine) le ridicule

La seconde période repartira sur les mêmes bases, avec un Courtrai même supérieur aux Rouches par séquences, mais l'égalisation finirar par tomber. Sur un long dégagement de Lucas Pirard, Nsimba et Hautekiet dévieront le ballon de la tête et Salieu Drammeh enverra une reprise pour délivrer le Standard (1-1, 63e).

Deux minutes plus tard, Dennis Ayensa sera trop collectif sur un bon ballon d'Abid et tentera de jouer avec Bruny Nsimba au lieu de filer au but, sans succès. Le KV Courtrai est sur les rotules : Drammeh et Abid combinent côté droit et le centre de ce dernier, dévié, est repris sur la latte par Mortensen (83e).

Lire aussi… Le match entre le Standard et le KV Courtrai a dû être interrompu en raison d'un malaise

Malgré cette fin de match en faveur du Standard, c'est encore... Courtrai qui frôlera le but dans les derniers instants : Pirard devra être attentif pour empêcher le 1-2 sur un contre, et évite au moins le ridicule. Les plus optimistes diront aussi que les Rouches ont mis un terme à une série de 4 défaites consécutives en championnat...

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