Les Francs Borains, très vite à 10 contre 11, n'ont rien pu faire face au Beerschot

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Francs Borains, très vite à 10 contre 11, n'ont rien pu faire face au Beerschot
Photo: © photonews

Rapidement réduit à 10, le RFB a résisté longtemps sur la pelouse du leader, le Beerschot. Il ne pouvait cependant pas faire grand chose et a fini par logiquement craquer.

Les Francs Borains, éliminés avec les honneurs en Coupe de Belgique par OHL, faisaient face à une lourde tâche ce samedi, à savoir se déplacer sur la pelouse du Beerschot. Le leader anversois n'a laissé filer que 3 points depuis le début de saison, et a encore confirmé sa domination partage en battant le RFB 3 buts à 0.

Les Hennuyers ont rapidement compris qu'ils allaient vivre une soirée compliquée puisque Mathias Francotte a été exclu dès la 2e minute de jeu, ayant arrêté Mohamed parti seul vers le but. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont alors enclenché le mode survie.

Qui sait comment les choses se seraient passées en seconde période s'ils avaient tenu bon ? Mais peu de temps avant la pause, les Francs Borains, à force de subir, vont concéder un penalty transformé par Brian Plat (43e, 1-0).

Deuxième défaite d'affilée pour les Francs Borains

La deuxième période sera forcément compliquée et le Beerschot plantera encore deux buts, via le meilleur scoreur de la Challenger Pro League Arnold Vula (49e) puis via Toshio Lake (79e). Les Rats, avec un 24/27, prennent temporairement 6 points d'avance sur Dender.


Les Francs Borains, de leur côté, encaissent une deuxième défaite d'affilée en championnat : ils s'étaient déjà inclinés sur le même score de 3-0 au Lierse il y a une vingtaine de jours. Il faudra donc se ressaisir pour Vanderhaeghe et ses joueurs. 

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