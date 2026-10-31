Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

Lille a remporté le derby du Nord face à Lens 1-0 ce vendredi soir. Nathan Ngoy et Thorgan Hazard étaient titulaires lors de cette rencontre décidée en fin de match.

Deux Belges étaient présents sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy ce vendredi soir pour le derby du Nord entre Lille et Lens. Nathan Ngoy était titulaire avec les Lillois. Thorgan Hazard figurait dans le onze de départ de Lens. Ngoy a disputé l'intégralité de la rencontre. Hazard a été remplacé à la 69e minute.

Deux Belges sur la pelouse

Pour ce 125e derby du Nord, Lille avait l'occasion de conforter sa troisième place au classement. Lens, huitième avant le coup d'envoi, pouvait dépasser son rival en cas de victoire. L'enjeu était important pour les deux formations.

Dès les premières minutes, les Dogues ont pris le match en main. Ethan Mbappé a frôlé le poteau à la 18e minute, puis Soriba Diaoune a obligé Robin Risser à intervenir. Le jeune Lillois a touché la barre transversale à la 34e minute. Malgré cette domination, le score était de 0-0 à la pause.

La seconde période a offert quelques belles occasions. Lens aurait également pu prendre l'avantage, mais Florian Thauvin a perdu son duel face à Berke Özer à la 58e minute. Les deux gardiens ont résisté.

Olivier Giroud offre la victoire à Lille


Le LOSC a fait la différence à la 86e minute. Sur une frappe de loin de Nabil Bentaleb, Risser a repoussé le ballon dans les pieds d'Olivier Giroud. L'attaquant français en a profité pour ouvrir le score. Grâce à ce but, les Dogues remportent le derby 1-0.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lens
Lille OSC

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 9
Le Havre Le Havre 1-5 PSG PSG
Nice Nice 5-2 Rennes Rennes
Lille OSC Lille OSC 1-0 Lens Lens
Troyes Troyes 20:45 Le Mans Le Mans
Strasbourg Strasbourg 01/11 Auxerre Auxerre
Paris FC Paris FC 01/11 Monaco Monaco
Lyon Lyon 01/11 Angers Angers
Marseille Marseille 01/11 Toulouse Toulouse
Lorient Lorient 02/11 Brest Brest

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas" Union 60 Union 60 a propos de Un duel extrêmement serré entre Harry Kane et Kylian Mbappé : le Ballon d'Or s'est joué à quelques points JoBg JoBg a propos de "Il ne doit pas se compliquer la tâche" : ce que la direction d'Anderlecht attend concrètement de Vitor Bruno Pogi Pogi a propos de Au Standard, Vincent Euvrard le clame : "On n'est pas morts !" El Malvario El Malvario a propos de "Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV El Malvario El Malvario a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved