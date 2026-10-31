Lille remporte le derby du Nord face à Lens : Nathan Ngoy prend le dessus sur Thorgan Hazard

Lille a remporté le derby du Nord face à Lens 1-0 ce vendredi soir. Nathan Ngoy et Thorgan Hazard étaient titulaires lors de cette rencontre décidée en fin de match.

Deux Belges étaient présents sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy ce vendredi soir pour le derby du Nord entre Lille et Lens. Nathan Ngoy était titulaire avec les Lillois. Thorgan Hazard figurait dans le onze de départ de Lens. Ngoy a disputé l'intégralité de la rencontre. Hazard a été remplacé à la 69e minute.

Deux Belges sur la pelouse

Pour ce 125e derby du Nord, Lille avait l'occasion de conforter sa troisième place au classement. Lens, huitième avant le coup d'envoi, pouvait dépasser son rival en cas de victoire. L'enjeu était important pour les deux formations.

Dès les premières minutes, les Dogues ont pris le match en main. Ethan Mbappé a frôlé le poteau à la 18e minute, puis Soriba Diaoune a obligé Robin Risser à intervenir. Le jeune Lillois a touché la barre transversale à la 34e minute. Malgré cette domination, le score était de 0-0 à la pause.

La seconde période a offert quelques belles occasions. Lens aurait également pu prendre l'avantage, mais Florian Thauvin a perdu son duel face à Berke Özer à la 58e minute. Les deux gardiens ont résisté.

Olivier Giroud offre la victoire à Lille



Le LOSC a fait la différence à la 86e minute. Sur une frappe de loin de Nabil Bentaleb, Risser a repoussé le ballon dans les pieds d'Olivier Giroud. L'attaquant français en a profité pour ouvrir le score. Grâce à ce but, les Dogues remportent le derby 1-0.