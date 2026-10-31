Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat depuis Anderlecht
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Llansana et Koutsoupias derrière l'attaquant : pourquoi Vitor Bruno insiste-t-il avec ce choix ?
Photo: © photonews

Pourquoi Vítor Bruno choisit-il régulièrement de placer un milieu défensif derrière l'attaquant à Anderlecht ? Ce choix intrigue, notamment après avoir vu Ilias Koutsoupias occuper ce rôle face au Beerschot et Enrick Llansana contre La Gantoise. Deux joueurs qui n'ont pourtant pas le profil d'un numéro dix traditionnel.

Vitor Bruno explqiue qu'il ne s'agit pas d'un système fixe ni d'un changement de position aléatoire. Il regarde quel profil lui est nécessaire face à un adversaire spécifique. "C'est une décision que nous prenons en fonction de ce que nous voulons créer. Ce n'est pas plus important que notre identité. Cette identité reste la chose la plus importante. Mais le profil dont nous avons besoin pour un match donné peut être déterminant".

Llansana devait apporter des projections verticales contre la Gantoise

Bruno a cité l'exemple de La Gantoise. "Si vous regardez le match contre Gand, Llansana a eu une grosse occasion de marquer grâce à ses courses verticales. Il peut soutenir les deux milieux de terrain et récupérer des ballons dans les premiers mètres. Ce sont des qualités dont nous avions besoin dans ce match".

L'entraîneur ne cherche pas un joueur créatif capable de délivrer la dernière passe. Il veut quelqu'un qui puisse presser depuis une position plus haute, effectuer des appels en profondeur et maintenir l'adversaire sous pression lorsque Anderlecht perd le ballon.

On comprend pourquoi Bruno a fait appel à Koutsoupias et Llansana dans ce rôle. Les deux joueurs courent beaucoup et sont capables de gagner des duels, des qualités que l'entraîneur souhaite utiliser plus haut sur le terrain. Mais ce choix a ses limites, comme dans la création d'occasions et devant le but.

Pas de recette fixe pour les prochains matchs

Vítor Bruno précise que ce choix n'est pas définitif. L'entraîneur d'Anderlecht n'exclut pas d'utiliser un joueur plus offensif à ce poste lors des prochaines rencontres. Tout dépendra de l'adversaire et de ce qu'il souhaite mettre en place sur le terrain.

Lire aussi… Vitor Bruno doit-il commencer à s'inquiéter ? Marc Coucke n'est pas encore convaincu

"Parfois, on peut jouer avec deux attaquants. Le rôle peut être différent. Je ne dis pas que nous jouerons ce week-end avec deux attaquants, ou avec un milieu de terrain positionné haut à côté de l'attaquant. Je regarde ce dont nous avons besoin".

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