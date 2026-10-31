Lukaku à l'assist... mais Fenerbahçe battu à la maison pour la première de Dirk Kuyt !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Lukaku à l'assist... mais Fenerbahçe battu à la maison pour la première de Dirk Kuyt !
Photo: © Photonews
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Deux défaites d'affilée, voilà qui fait tâche pour un club comme le Fenerbahçe. Dirk Kuyt, nommé entraîneur intérimaire du club stambouliote, n'a pas réussi ses débuts. Et ce malgré un Romelu Lukaku à l'assist.

Ismail Kartal n'était plus sur le banc de Fenerbahçe ce samedi pour la réception de Göztepe, et ce après un interminable feuilleton lors duquel l'entraîneur turc avait annoncé sa démission, d'abord refusée, puis acceptée... puis encore une fois refusée par son club. Finalement, Kartal avait bien plié bagages et était remplacé par Dirk Kuyt, son adjoint, à titre intérimaire.

Mais l'ancien entraîneur du Beerschot n'a pas fait de miracles en quelques jours. Après sa défaite dans le derby d'Istanbul à Galatasaray, le Fenerbahçe s'est cette fois incliné à domicile face à un adversaire plus modeste. 

Göztepe n'était en effet que 11e de Süper Lig turque au moment de se déplacer au Fener, et a remporté une victoire de prestige (1-2) qui s'est dessinée en deuxième période en quelques minutes. Avant la pause, Mattéo Guendouzi avait ouvert le score pour le Fenerbahçe.

Lukaku à l'assist pour Guendouzi, en vain

Un but inscrit sur une passe décisive de Romelu Lukaku. Titulaire, le Diable Rouge répondait ainsi aux critiques et aux rumeurs de départ dès janvier, en délivrant son deuxième assist de la saison. Malheureusement pour lui et son club, il ne marquera pas.

Car en seconde période, Sinclair Armstrong et André Henrique vont renverser la situation aux 76e et 78e minutes, donnant l'avantage à Göztepe, qui ne le lâchera plus. Le Fenerbahçe compte 2 points de retard sur le top 4 (et les tickets européens), qui peut donc prendre le large ce week-end. 

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