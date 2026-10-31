Même à 10 contre 11, l'Union s'en sort sur la pelouse de Beveren

L'Union Saint-Gilloise s'est tirée une balle dans le pied en début de seconde période sur la pelouse du SK Beveren, mais est tout de même parvenue à s'en sortir.

Pour rester au contact du Club de Bruges, qui a temporairement repris la tête du championnat vendredi, l'Union Saint-Gilloise devait aller l'emporter sur la pelouse du SK Beveren. Et cela n'aura pas été une promenade de santé pour David Hubert et ses hommes.

Privé de Mateo Biondic, entre autres, l'Union a frôlé l'ouverture du score en début de match via Raul Florucz, mais a ensuite souffert. Le SK Beveren va en effet toucher la latte (10e), et Hervé Koffi devra même sortir le grand jeu devant Olatunji (22e).

L'Union fait le break juste après l'expulsion d'Aquino

Capable de souffrir pour enfin frapper, l'USG finira par ouvrir le score au meilleur moment, juste avant la pause, via Louis Patris (44e, 0-1). Mais les choses changent au retour des vestiaires : monté au jeu à la pause, Dylan Aquino... sera exclu pour une semelle sur Olatunji dès la 53e minute.

Qu'à cela ne tienne, les Unionistes réagissent de la meilleure des façons : Guilherme Smith fait le break à la 56e (0-2) et permet à son équipe de gérer son avance. Beveren, cependant, réduit l'écart dès l'heure de jeu via Arno Verschueren (60e, 2-1).



Un but qui aurait peut-être dû être annulé car au début de l'action, Olatunji semblait avoir marché sur le pied de Havenaar. Après de longues tergiversations de la VAR, le goal est finalement validé. Sans conséquences sur la suite du match : avec notamment une énième performance solide de Massiré Sylla, l'Union s'en sort avec les trois points.