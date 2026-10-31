Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Mika Godts enchaîne avec le PSG, son coach le couvre de louanges
Photo: © Photonews

On ne l'arrête plus. Quelques jours après avoir marqué son premier but pour le PSG, Mika Godts a inscrit son deuxième, ce vendredi face au Havre - et face à Arnaud Bodart. Luis Enrique est naturellement très content de l'évolution du Diable Rouge.

Le cliché de la bouteille de ketchup semble devenir réalité pour Mika Godts. Après avoir mis plusieurs mois à inscrire son premier but sous le maillot du PSG, qui est finalement tombé lundi dernier face à l'Olympique Lyonnais, voilà que le Belge enchaîne.

Ce vendredi, contre Le Havre, Godts a en effet inscrit le premier des cinq buts de son équipe, lançant la belle soirée parisienne - et celle, cauchemardesque, d'Arnaud Bodart titularisé entre les perches normandes. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, se réjouit bien sûr de voir Mika Godts enfin s'épanouir.

Luis Enrique félicite Mika Godts

"Cela a été une très belle semaine pour lui : un but contre Lyon, il est devenu papa  (félicitations à la maman et à toute la famille !) et il prend de plus en plus confiance", déclare le coach espagnol dans des propos relayés par L'Equipe. 

"Mika a presque tout bien fait aujourd'hui. Il a cette capacité à marquer et à délivrer des passes décisives. Il affiche un très haut niveau défensif, ce qui est important pour être un attaquant à Paris, et je suis content de voir un joueur capable de s'adapter aussi vite", conclut Luis Enrique.

Lire aussi… 🎥 La saison de Mika Godts est lancée : le Diable Rouge enchaîne et marque encore avec le PSG
Un discours qui tranche avec les critiques des dernières semaines dans les médias français : Mika Godts, qui a coûté 45 millions d'euros au PSG, était pointé du doigt pour une adaptation qui, selon certains observateurs, prenait trop longtemps. 

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