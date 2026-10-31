Énorme inquiétude à La Gantoise : la blessure qui pourrait tout changer

La Gantoise a annoncé ce samedi soir ce qui pourrait être une nouvelle catastrophique : la blessure de Christian Burgess à l'entraînement. Si le défenseur central anglais venait à être absent quelques semaines, les Buffalos pourraient le sentir passer.

Le communiqué est laconique, mais traduit une certaine inquiétude. Ce samedi soir, à la veille de la réception de Lommel (dimanche 18h30), La Gantoise a en effet annoncé que Christian Burgess manquerait la rencontre en raison d'une blessure survenue à l'entraînement.

"Christian Burgess s'est occasionné ce soir à l'entraînement une blessure à la cheville. Il passera des tests plus approfondis ce lundi. Prends soin de toi, Chris", annonce ainsi le leader du championnat.

Christian Burgess liep vanochtend tijdens training een blessure op aan de enkel. Maandag volgt verder onderzoek. Take care, Chris! https://t.co/pbQKJDSbvN — KAA Gent (@KAAGent) October 31, 2026

Que le club prenne le temps de communiquer à ce sujet en dit long : une blessure à la cheville peut, selon les résultats, s'avérer plus ou moins sérieuse et tenir Burgess éloigné des terrains un petit temps. L'absence de l'Anglais, quoi qu'il en soit, aurait posé question.

Un tournant dans la course au titre si Burgess est absent longtemps ?

Surtout, tout le monde à la Planet Group Arena croisera les doigts pour que la blessure de Christian Burgess soit la moins sévère possible. Car depuis son arrivée à Gand, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise s'est imposé comme le patron des Buffalos.





Christian Burgess peut même assez clairement être considéré comme l'un des, si pas le transfert le plus réussi de l'été. Sans lui, La Gantoise ne serait probablement déjà plus en tête de la Jupiler Pro League... et s'il est blessé pour un petit temps, le vent risque de tourner.